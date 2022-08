La viceportaveu del PP a l’Ajuntament de València, María José Ferrer San Segundo, ha revelat que en els tres últims mesos s’han rebut 2.393 queixes i 7.403 incidències en via pública a través del web i de l’aplicació informàtica de l’Ajuntament. “Són 108 queixes i incidències diàries”, ha apuntat San Segundo, que retrau al Govern de Compromís i PSOE que haja decidit retardar fins al 22 de setembre la comissió de queixes i suggeriments. “Porten des d’abril sense convocar la comissió i només després que el PP n’haja exigit la convocatòria, per fi li han posat data, encara que lamentem que és molt tard. El més lògic seria haver-la convocat ja, perquè el reglament intern diu que les convocatòries han de ser mensuals, però Ribó ha decidit prolongar quasi mig any l’apagada sobre descontentament veïnal”.

María José Ferrer San Segundo ha assenyalat que, “malgrat aquesta apagada, el PP ha pogut accedir als tres últims informes que el Govern de Joan Ribó no ha explicat i que daten del període de 15 de febrer a 15 de maig i les dades demostren que el descontentament veïnal augmenta”. “Quasi el 70 % de les incidències en vies públiques denunciades pels veïns en el web són per brutícia, concretament 1.968 de 2.953 en només un mes. Finalment, quant a l’agrupació de més reclamacions per àrees o delegacions en l’últim informe disponible, corresponent al període que va del 15 d’abril al 15 de maig, destaquen el trànsit, la senyalització i les incidències en l’EMT, amb 97 queixes; jardineria, amb 178 queixes (un 65 % més en relació al mes anterior); la neteja i el fem, amb 139 queixes; policia, amb 96, i discrepància i tardança en les actuacions municipals, amb 82. “És evident que el Govern de Ribó falla en el més bàsic per a la ciutat. Els serveis públics i la neteja presenten grans deficiències”, ha conclòs Ferrer San Segundo.