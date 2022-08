L’Olleria tracta de solucionar les fallades de seguretat que van obligar a suspendre els bous de diumenge

L’Olleria va haver de suspendre ahir, diumenge, la jornada inaugural de la seua programació taurina amb motiu de les festes patronals després que la plaça muntada per a l’ocasió al camí Caputxins no passara la corresponent inspecció en detectar-se algunes fallades de seguretat en el traçat.

La Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament va informar ahir que l’espectacle de bous i el concurs de retalladors previstos a partir de les 23 hores havien de cancel·lar-se “per problemes tècnics en el muntatge de la plaça que afecten la seguretat de les persones”.

Des de la corporació municipal de l’Olleria indiquen que, durant el dia de hui, s’està treballant a intentar esmenar les mancances assenyalades en la inspecció per a reprendre amb normalitat el calendari taurí programat tant per a la vesprada d’aquest dilluns com per a la nit de dimarts i dimecres. Al llarg de la jornada, el consistori informarà si hi ha alguna novetat en aquest sentit. L’alcalde, Ramón Vidal, recalca que no es permetran els actes taurins si no es garanteix al màxim la seguretat.