Màxima expectació a Manises per l’arribada de Cavani

Edinson Cavani arriba a València aquest dilluns per a convertir-se en el fitxatge estrela del València CF. El davanter internacional per l’Uruguai s’incorporarà a l’equip de Gennaro Gattuso per a les dues pròximes temporades.

El charrúa aterrarà en breus a Manises i l’expectació per la seua arribada és màxima. Desenes de periodistes de la premsa valenciana i nacional esperen el futbolista a l’aeroport, on també s’han acostat alguns aficionats de l’equip de Mestalla per a rebre el jugador. Cavani signarà un contracte de dues temporades amb l’equip blanc-i-negre després de diverses setmanes en l’òrbita del club. A més, el també uruguaià Maxi Gómez està molt prop de fer les maletes en direcció al Fenerbahçe.