Yolanda Díaz: “Els sindicats tenen raons per a eixir al carrer”

La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha assegurat que “els sindicats tenen raons per a eixir al carrer contra la patronal” després que aquesta última s’alçara de la taula de negociació de convenis col·lectius. La també ministra de Treball ha descartat que ella vaja a “donar suport a cap manifestació” amb la seua presència, encara que considera que és un dret que tenen els treballadors per a exigir pujades salarials, cosa que considera necessària en la situació actual.

Després que la setmana passada mostrara el seu “suport explícit a les mobilitzacions sindicals enfront de la patronal espanyola”, Díaz ha tractat de rebaixar la contundència d’aquelles paraules sense arribar a desmarcar-se’n del tot: “No eixiré a manifestar-me, però crec que hi ha raons perquè els sindicats es mobilitzen, perquè portem des del 5 de maig sense avançar en una negociació”. La vicepresidenta es referia a la taula en la qual els agents socials negociaven la pujada salarial davant de l’increment de la inflació.

“Jo he subscrit 14 grans acords socials, podia haver-ho fet de part i no ho he fet, però, en aquesta ocasió, la patronal espanyola es va alçar d’una taula dient que no vol revaloritzar els salaris”, ha denunciat Díaz en una entrevista en la SER. Amb això ha reclamat al president de la CEOE, Antonio Garamendi, que siga solidari amb el país i busque una entesa amb les centrals sindicals per a poder elevar el salari dels treballadors.

Sobre el salari mínim interprofessional, Díaz ha apuntat que aquest divendres reunirà la comissió d’experts per a encarregar-los una proposta sobre la quantitat a la qual s’hauria d’apujar. El compromís del Govern és que en 2023 abaste el 60 % del salari mitjà espanyol, la qual cosa serien 1.049 euros al mes. Aquest seria el “sostre mínim” que es planteja Díaz davant de la creixent inflació. A més, ha assenyalat que es podria elevar l’SMI sense necessitat d’un acord amb la patronal, com ja va fer la vegada anterior.

Els comptes públics

La vicepresidenta també ha deixat caure que els pròxims Pressupostos generals de l’Estat, que dona pràcticament per aprovats, no inclouran l’increment de la despesa en defensa que va prometre Pedro Sánchez i que tant ha tensat les relacions amb Unides Podem. “En el sostre de despesa que hem negociat no hi havia aquest increment”, ha dit.