Les millors zones on aparcar en la Tomatina

Entrada, ulleres i moltes ganes de festa. Poc més cal per a gaudir de la Tomatina de Buñol. Dimecres que ve, la tomaca tornarà a ser la protagonista indiscutible del dia. S’espera que més de 20.000 persones participen en la primera Tomatina després de la pandèmia de coronavirus i Buñol ja està preparat per a afrontar el que, sens dubte, és un dels moment més importants de l’any, no només per al municipi sinó per a tota la Comunitat Valenciana.

Un dels grans reptes als quals s’enfronten els participants en la Tomatina no és ja la preparació per a la batalla de tomaques. Ací no hi ha escapatòria. Com més tomacades s’emporten, millor. En molt poc de temps Buñol rebrà la visita de més de 20.000 persones que arribaran majoritàriament amb cotxe o autobús. Per a aquells que trien la primera opció és important agafar-s’ho amb calma i intentar arribar amb temps.

La Tomatina comença a les 11 del matí, però és molt important arribar abans perquè, si no, és impossible trobar un lloc i arribar fins a la plaça del poble, epicentre de la batalla. Si no eres dels que prefereix passar la nit de festa a Buñol i continuar amb la Tomatina l’endemà al matí, la recomanació és intentar arribar amb dues o tres hores d’antelació.

On aparcar en la Tomatina?

És probable que es formen embossos a l’entrada des de l’autovia. Una vegada fora de l’A-3, l’Ajuntament ha habilitat zones d’aparcament. No intentes arribar en cotxe al centre. És impossible. És millor aparcar o bé per la zona de la Violeta, en les zones habilitades al costat de la variant d’Alborache, o bé a Las Ventas, al costat del cementeri i l’estació de tren. Són zones de fàcil accés però allunyades del recorregut de la Tomatina. Per això és convenient arribar amb temps de sobra per a arribar a peu fins a la zona en què se celebra la batalla de tomaques.

Horari Tomatina

A les 11.00 hores será quan arrancarà la Tomatina. El recorregut comprendrà el carrer San Luis i Cid, fins a arribar al pont de la República. D’altra banda, la Tomatina Infantil se celebrarà a la plaça del Poble a la mateixa hora, i hi podran participar tots els xiquets i xiquetes d’entre quatre i tretze anys.