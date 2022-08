Educació manté les places ja adjudicades per a impartir els àmbits

El personal docent no haurà de desplaçar-se a altres centres, ni es repetirà l’adjudicació de places. La suspensió de l’obligatorietat d’agrupar les assignatures de 1r d’ESO en àmbits per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va fer saltar les alarmes sobre si l’aplicació d’aquesta mesura cautelar podria afectar els 519 llocs ja adjudicats de professorat interí per a impartir codocència, segons el departament encapçalament per Raquel Tamarit, i les adjudicacions de comissions de serveis, desplaçaments i supressions i les d’inici de curs de Secundària, en les quals van participar més de 12.000 persones.

No obstant això, la Conselleria d’Educació s’ha compromés a mantindre tots els llocs de treball. Una decisió secundada pels principals sindicats docents. Així ho van anunciar ahir en un comunicat conjunt les cinc agrupacions de la Mesa Sectorial, STEPV, la majoritària, ANPE, FECCOOPV, CSIF i UGT-Serveis Públics, després de la reunió extraordinària que va convocar el secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miguel Soler, per a abordar les instruccions que han de seguir els instituts aquest inici de curs respecte a l’organització de 1r d’ESO.

En el text valoren que l’Administració haja atés la seua petició perquè el “professorat que s’hi puga veure afectat es mantinga en el centre adjudicat, impartint docència de la seua especialitat i no s’haja de desplaçar en un altre centre, com proposava inicialment la conselleria”. D’aquesta manera, tal com s’indica en la resolució remesa pel secretari autonòmic, en aquells instituts en què es decidisca no agrupar les matèries, l’hora lectiva que tenia adjudicada cada professor per a coordinació i les hores en si previstes per als àmbits s’assignaran “per a fer tasques de codocència en els diferents grups de 1r d’ESO”. I cada docent ho farà en les matèries de la seua especialitat. A més, en aquests casos, s’hauran d’ajustar els horaris, tant de l’alumnat com del professorat corresponent.

Des d’UGT, es mostren “satisfets” amb el fet que el personal docent amb plaça ja adjudicada finalment no s’hi veja afectat. El responsable d’Ensenyament Públic i Formació Professional d’UGT-Serveis Públics, Javier González Zurita, vol transmetre “tranquil·litat” a la comunitat educativa i matisa que la decisió sobre si s’assumeix o no l’organització per àmbits ha de ser adoptada pel claustre del professorat.

Cal recordar que la decisió del TSJCV va arribar per un recurs d’UGT, encara que altres agrupacions també s’hi havien mostrat contràries. Una qüestió que recorda en declaracions a Levante-EMV Laureano Bárcena, president d’ANPE a la Comunitat Valenciana. “Continuem en la lluita contra aquesta imposició d’obligar als àmbits quan han de ser voluntaris”, comparteix.

Per la seua banda, Marc Candela, coordinador d’acció sindical de STEPV, afirma que, a falta de conéixer la resolució definitiva, està en la línia de les seues reivindicacions. “Hem aconseguit traslladar aquesta tranquil·litat a les plantilles dels centres”, afig. Des de FECCOOPV, Xelo Valls assenyala el clima de “predisposició a la negociació” que hi va haver durant la reunió. “Hem apostat perquè no hi haja crispació”, declara.

De fet, en el comunicat, els cinc sindicats posen de manifest la seua “ferma voluntat perquè el curs 2022/23 comence amb la màxima normalitat possible i que els centres puguen decidir l’organització de 1r d’ESO que consideren”. També exigeixen a la Conselleria que atenga “les peticions sindicals en futures negociacions per a evitar situacions com la que s’ha produït actualment en relació amb els àmbits”.

Abans del 6 de setembre

Amb tot, els instituts de la Comunitat Valenciana hauran de treballar contra rellotge. L’inici de curs és el pròxim 12 de setembre, i abans del dia 6 a les 12 hores hauran de comunicar si adopten o no l’organització de les matèries per àmbits, tal com s’indica en la resolució. En el cas de la concertada, encara que la decisió recau sobre la titularitat i la direcció de l’escola, també hauran de notificar la decisió, per la mateixa via.