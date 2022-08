La policia de Sagunt ja va ser avisada de carreres il·legals una setmana abans de l’accident

La concentració il·legal de cotxes personalitzats en el polígon de Sagunt on va resultar greument ferida una jove, de 18 anys acabats de complir, la matinada de diumenge, no era la primera de la qual tenien coneixement les autoritats.

Una setmana abans, la Policia Local de Sagunt va rebre un avís, a les 23.30 hores del dissabte 20, d’un veí que alertava que quasi té un accident en passar al costat d’ell dos vehicles BMW a gran velocitat, com si estigueren competint mentre un grup de persones observaven la suposada carrera il·legal en aquest polígon.

Per la seua banda, la jove ferida evoluciona favorablement i ahir va poder prestar declaració davant de la policia a l’Hospital Clínic, on roman ingressada. El jove de 27 anys que conduïa el cotxe que la va atropellar, que va donar negatiu en drogues i alcohol, està investigat per conducció temerària i serà citat pel jutjat.