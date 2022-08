La portaveu del Consell defensa obrir un debat en el Govern sobre prohibir els bous al carrer

L’estiu negre que la Comunitat Valenciana està vivint amb els festejos de bous al carrer està tenint conseqüències. La portaveu del Consell, Aitana Mas, acaba de reconéixer en roda de premsa estar a favor que el Consell òbriga un debat sobre prohibir els bous al carrer.

Mas fa aquestes declaracions després de la mort de set persones aquest estiu en aquesta mena de festejos. En les seues declaracions, la portaveu insisteix en el fet que, tot i que l’acord actual del Botànic no preveu l’abolició d’aquesta mena d’espectacle ni entra en aquest debat, “caldrà fer-ho en els pròxims mesos” o bé de cara un tercer Botànic.

Mas, per la seua banda, advoca per “obrir el debat” sobre la prohibició dels bous al carrer alhora que reconeix que les mesures actuals de protecció en aquests festejos no són suficients per a evitar les morts. La consellera ha sentenciat que “la societat té una consciència animalista creixent en els últims anys, i aquest és un debat que cal afrontar en algun moment”.

La consellera ha cridat els grups polítics que conformen el Govern del Botànic a afrontar aquest tema, tot i que ha matisat que “ara no és el moment”. Malgrat tot, destaca que “és una cosa pendent que hem d’abordar en el Consell”. Per a Mas “és un àmbit en què hi ha moltes sensibilitats i també entren en joc les competències dels municipis”, així que ha augurat que el debat requerirà temps per a tractar-lo de manera àmplia.

D’altra banda, assegura que el Consell descarta prendre ara mateix mesures més dràstiques per a incrementar la seguretat en els festejos. Mas s’ha limitat a demanar el compliment de la normativa i a assegurar que “la llei és una de les més restrictives d’Espanya i així hauria d’aplicar-se”.

Valoració dels incendis forestals

Durant la roda de premsa, Mas ha desgranat el pla per a recuperar les zones arrasades pels incendis forestals a Bejís, la Vall d’Ebo, les Useres, Petrer, Olocau i Calles. Tal com va publicar Levante-EMV, es tracta d’un pla en dues fases: la primera, de recuperació en el curt termini, i la segona, de reactivació socioeconòmica per a les localitats afectades en el mitjà i llarg termini, que comptarà amb ajudes directes, línies financeres bonificades i plans extraordinaris d’ocupació.

Mas no ha donat cap estimació sobre el paquet econòmic que s’aprovarà per a aquests municipis, ja que encara s’han d’estimar tots els danys produïts pel foc per a actuar després. Per a fer-ho, la Generalitat habilitarà dues oficines als municipis de Bejís i la Vall d’Ebo amb tres administratius i dos tècnics que ajudaran els municipis a tramitar totes les sol·licituds d’ajudes, que compten amb el termini de trenta dies per a presentar-se. La consellera ha destacat que la Generalitat no donarà ajudes per als danys en segons habitatges.

La portaveu del Consell ha agraït, a més, la feina dels aproximadament mil efectius que han treballat en les tasques d’extinció del foc i ha lamentat la pèrdua “no només de béns personals sinó de l’impacte emocional i la pèrdua de patrimoni natural”.

Mas també s’ha pronunciat sobre la situació dels fills de la menor abusada per l’exmarit de Mónica Oltra. La consellera d’Igualtat ha explicat que estan a l’espera de l’informe definitiu de Serveis Socials que els done propostes sobre com actuar. De moment, l’única cosa que hi ha sobre la taula és un document de mitjan juny que descriu la situació de possible desemparament dels menors, però encara —assegura Mas— no s’han formulat les recomanacions sobre com actuar.