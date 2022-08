La pujada salarial pactada en convenis valencians és huit punts inferior a la inflació

La radical divergència entre els sindicats i la patronal quant a la pujada dels salaris —els primers reclamen increments concordes a la disparada inflació i la segona els rebutja de pla— està tenint conseqüències per al poder adquisitiu dels treballadors valencians. L’últim informe de negociació col·lectiva de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), corresponent al passat mes de juliol, assegura que la pujada salarial pactada en els convenis signats enguany a l’autonomia —és la mitjana ponderada de l’increment de les remuneracions en funció del nombre de treballadors afectats per aquest acord— es va situar en el 2,31 %, a més de huit punts de distància de la inflació que al juliol va acabar en el 10,9 % a la Comunitat Valenciana. Per tant, els empleats regits per aquests convenis perdran 8,6 punts de poder adquisitiu. En els convenis vigents enguany i signats en exercicis anteriors, l’alça és del 2,8 %.

El percentatge d’augment de les remuneracions en els acords col·lectius sectorials es queda enguany en el 2,32 %, mentre que en els d’empresa baixa al 2,17 %. No obstant això, hi ha diferències segons sectors i províncies. Per exemple, en els convenis signats en 2022, a Alacant arriben al 6,5 % en els serveis. Aquest mateix percentatge s’aconsegueix en aquesta província en els acords vigents enguany tant en el sector agrari com en la construcció. En el comerç de Castelló s’arriba al 5,16 %, i en els serveis de València, al 4,85 %.

Yolanda Díaz denuncia que el bloqueig de la patronal només ha permés signar 450 convenis, enfront dels 2.000 de 2021

No obstant això, cal no oblidar la denúncia que va fer pública ahir la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball, Yolanda Díaz, durant una entrevista en la Cadena Ser, en la qual es va ratificar a encoratjar els sindicats a mobilitzar-se contra la patronal per l’immobilisme d’aquesta davant dels salaris i l’escalada de la inflació. Díaz va recordar que la CEOE es va alçar al maig de la taula de negociació, que els treballadors estan perdent poder adquisitiu i el seu benestar s’està veient seriosament afectat, singularment el dels qui tenen les remuneracions més baixes, i que la gran prova de l’actitud de la patronal és que l’any passat per aquestes dates s’havien signat a Espanya prop de 2.000 convenis col·lectius i que en 2022 només s’ha arribat a 450.

Convenis

Les dades de la Comunitat Valenciana corroboren aquesta última afirmació, segons la informació facilitada ahir a aquest diari per la Secretaria Autonòmica d’Ocupació de la Generalitat. En el primer semestre de 2022, el nombre de convenis signats i publicats va ser d’un, corresponent a la província de València, mentre que en el mateix període de 2021 s’havia arribat als onze: cinc d’àmbit autonòmic, quatre a Alacant i dos a València. No obstant això, aquestes dades entren en contradicció amb les que maneja la patronal CEV, que assegura que, en aquest cas fins al juliol, se n’han signat dotze: cinc de l’àmbit sectorial i set d’empreses. L’organització, en el seu informe de juny de 2021, afirmava que en el primer semestre d’aquell any no es va signar cap conveni.