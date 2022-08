El recurs de les constructores retarda el túnel ferroviari de València i l’estació del Nord

La Confederació Nacional de la Construcció (CNC) acudirà a la via judicial si el Tribunal Central de Recursos Contractuals, davant del qual ha recorregut la licitació del canal d'accés ferroviari de València, el túnel d’1,2 quilòmetres que permetrà eliminar la platja de vies i avançar en la gran operació ferroviària i urbanística del Parc Central de València, rebutja la reclamació. Les grans constructores han recorregut les denominades “clàusules anticorrupció” fixades per Adif en el que suposa una ofensiva de la patronal del sector contra el gestor de les infraestructures ferroviàries. La patronal de la construcció assegura haver recorregut 16 licitacions d’obres públiques d’Adif, entre aquestes, la remodelació de l’estació del Nord (19,8 milions d’euros).

El recurs contra l’esperat soterrament ferroviari de València ja ha suposat un primer retard en una infraestructura que la ciutat espera des de fa tres dècades. Adif ha hagut d’ampliar el termini de presentació d’ofertes, que concloïa el pròxim 6 de setembre, i que ara s’ha ampliat “a conseqüència de la interposició del recurs” fins al 21 de setembre. També s’ha ampliat fins a la mateixa data el termini per a presentar les ofertes en la licitació de l’estació del Nord.

L’ens gestor confia que les resolucions del tribunal es facen públiques al setembre. Les denominades clàusules anticorrupció, que les grans constructores han recorregut perquè les consideren “abusives”, fa uns quants anys que s’apliquen per imperatiu de la Unió Europea en totes les empreses públiques, com Adif, apunten fonts pròximes a l’ens gestor, que vinculen la pluja de recursos amb la resolució de la Comissió Nacional de la Competència que deixa fora de les contractacions amb el sector públic sis grans constructores del país.

Els retards en les licitacions posen en perill les ajudes europees que Adif ha sol·licitat als fons Next Generation per al soterrament de les vies a València, en concret 160 milions d’euros que s’esperen per a finançar aquesta gran infraestructura licitada per 453 milions d’euros.

Les clàusules antifrau recorregudes

Les constructores han demanat la declaració de nul·litat de la clàusula d’“integritat i lluita contra el frau” que s’ajusta al Pla de mesures antifrau d’Adif que preveu mesures enfront de la corrupció i els conflictes d’interessos i fixa com a obligació essencial dels adjudicataris “respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstindre’s de realitzar conductes que tinguen per objecte o puguen produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència”. Esmenta com a exemple les pràctiques de competència fraudulenta com ara ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats o rotació d’ofertes, entre altres.

L’incompliment de la clàusula pot derivar en causa d’exclusió en la participació del procediment de licitació corresponent i donar peu a la prohibició de contractar amb l’Administració, considerada per les constructores com la “penalització més greu” de les que pot plantejar l’Administració.

La prohibició de contractar amb el sector públic prevista en la clàusula antifrau d’Adif és la “penalització més greu” i temuda per les constructores

La patronal espera que el Tribunal de Recursos Contractuals, creat fa onze anys per a dirimir litigis en les contractacions d’obra pública com a recurs previ a la via judicial, admeta a tràmit el recurs contra la licitació del túnel ferroviari “tal com ha fet fins ara amb les anteriors 16 obres d’Adif impugnades, entre les quals hi ha la reforma de l’estació del Nord i l’accés ferroviari de Castelló (123 milions d’euros).

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Tribunal Superior Central de Recursos Contractuals ja ha admés a tràmit el recurs de la CNC contra l’accés ferroviari al port de Castelló, així com la rehabilitació de les façanes i cobertes de l’estació del Nord. El tribunal administratiu, expliquen fonts de la patronal, ha suspés, a petició de les constructores, la licitació de manera cautelar si bé permet que es presenten les ofertes.

Les clàusules 29 i 39 que han impugnat els constructors i que Adif inclou, segons apunta la CNC, “des de fa uns quants mesos” en tots els seus plecs d’obra pública està pensada per a evitar pràctiques que vagen contra la lliure competència com els pactes entre empreses per a repartir-se el pastís de les licitacions. Les constructores sostenen que aquesta clàusula és “abusiva” i “desproporcionades” les penalitzacions i multes previstes, entre les quals hi ha la rescissió del contracte de manera anticipada per incompliment de les obligacions fixades en els plecs.