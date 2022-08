Alerta a València per calor i tempestes amb graníssol i molt de vent

Després de les pluges registrades en els últims dies a València, de nou torna amb força la calor a tot el territori. De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per a hui l’alerta groga per altes temperatures en quasi tota la província i Sanitat adverteix que hi haurà nits equatorials en pràcticament quasi totes les comarques.

La preemergència, que afecta tota València a excepció de l’interior sud i que assenyala el perill potencial d’arribar a valors de més de 36 graus a l’ombra, entra en vigor a la una de la vesprada i finalitza a les nou de la nit.

Però la calor no és l’única alerta que hui hi ha a València, ja que la jornada també estarà marcada per la possibilitat que es registren fortes tempestes amb intenses ratxes de vent i pedra. En aquest últim cas, la zona afectada serà el sud de la província de València, on a les quatre de la vesprada s’activarà l’alerta groga i no expirarà fins a les deu de la nit.

L’oratge a València hui

La previsió de l’oratge a València hui elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia parla de cels pràcticament clars que, de vesprada, passaran a ser “ennuvolats” o, almenys, a registrar “intervals de núvols”. S’esperen “ruixats i tempestes a la meitat sud” de València “de vesprada, que podran ser localment forts” i anar “acompanyats de pedra i ratxes molt fortes de vent”.

Pel que fa a les temperatures, tant les màximes com les mínimes pujaran, encara que les primeres podrien fer-ho de manera “notable” a les zones del prelitoral valencià. Així mateix, l’Aemet considera que hi podria haver un poc de calitja, especialment “en zones altes del sud” de la província. De vesprada imperaran les brises marítimes.

Pel que fa a l’oratge a València ciutat, hui estarà marcat per la calor i la basca, ja que s’esperen valors de més de 26 graus fins i tot durant la matinada. Però malgrat que les altes temperatures ja estaran presents aquest dimarts (està activada l’alerta groga per calor des de la una de la vesprada) a la capital del Túria, demà dimecres 31 d’agost serà quan de veritat colpegen amb força, ja que s’esperen valors pròxims als 40 graus a l’ombra.

La predicció de l’Aemet per a aquestes pròximes hores a València també anuncia núvols a última hora de la vesprada i, sobretot, a partir de mitjanit. És més, s’espera que caiguen “lleugeres precipitacions” de bon dematí (hi haurà fins a un 25 % de probabilitat que ploga), cosa que vindria a augmentar encara més la humitat i la sensació de basca. De fet, durant gran part de la jornada, si no tota, la sensació tèrmica serà de més calor de la que realment marque el termòmetre.