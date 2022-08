Tornada amb la ment en l’Eurolliga

El València Basket va iniciar ahir la pretemporada a L’Alqueria i ho va fer amb només cinc jugadores del primer equip (Raquel Carrera, Lauren Cox, Queralt Casas, Cristina Ouviña i Ángela Salvadores), a les quals es van sumar les jugadores de l’NB Paterna de LF Challenge Laia Lamana i Elena Buenavida; i les del planter Noa Morro, Emily Kalenik i Lucía Navarro.

I és que encara que no pateixen lesions d’importància, per diverses molèsties no van entrenar ahir ni Marie Gülich ni Leticia Romero, igual que la integrant del planter Frida Cecchi.

Unes absències a les quals es van sumar les d’Alba Torrens, que s’incorporarà als entrenaments al llarg d’aquesta setmana i la de Bec Allen, que acaba de finalitzar la seua participació en la WNBA amb NY Liberty i està a l’espera d’unir-se a Austràlia per a la disputa del Mundial que jugarà com a amfitriona del 22 de setembre a l’1 d’octubre.

Rubén Burgos, en la seua cinquena temporada al capdavant del primer equip, destaca la il·lusió amb la qual afronten un curs marcat per la presència en l’Euroleague Women i per l’arribada de jugadores com Alba Torrens i Lauren Cox, al marge d’algunes de les millors nacionals després d’un estiu d’èxits amb les seues seleccions. I tot davant d’una pretemporada amb més partits que mai.

“Ens mereixem ser un equip important i continuar aspirant al màxim en competició nacional. També ens il·lusiona molt tindre més jugadores joves i de L’Alqueria, és una motivació ajudar-les”.

Pel que fa als objectius, afig Burgos que “tenim un repte que és l’Eurolliga, a veure fins on podem arribar en una competició molt important, l’afició ho desitjava, l’equip ho mereixia, volem establir-nos en l’Eurolliga i ser candidates als títols nacionals, encara que és una de les lligues més fortes d’Europa”.

De les joves de reforç, afig Burgos que “Lamana i Buenavida competiran amb el Challenge, però en el dia a dia tindran presència en el primer equip, amb Noa Morro i Emily per al joc interior, ens ajudaran i tindran presència en jugadors i partits. Awa Fam té un camí diferent, ha d’anar a l’institut, assistir a classes i millorar en algunes coses. La veurem entrenar bastant en la primera plantilla i millorar molt enguany”.