Catalá creu que cal conscienciar sobre els bous al carrer, en comptes de prohibir-los

Les reaccions a les paraules de la vicepresidenta i portaveu del Consell, Aitana Mas, que ahir en la roda de premsa del Consell va defensar obrir el debat sobre la prohibició dels bous al carrer, se succeeixen.

Per a María José Catalá, secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, “la solució no és prohibir, sinó conscienciar la població perquè complisca el reglament”. “Estem en una democràcia en la qual hi ha llibertat i unes normes clares que regulen aquesta mena de situacions”, ha afegit.

El PP s’ha pronunciat durant les últimes setmanes en la línia de respecte i compliment de la llei: “Cal conscienciar la població perquè complisca aquest reglament”. A més, insisteixen en les conseqüències socials i econòmiques que reporten els festejos taurins. “En l’actualitat hi ha 270 municipis a la Comunitat Valenciana que celebren tradicionalment bous en les seues festes, amb milers d’aficionats taurins i uns ingressos econòmics importants, amb més d’un centenar de ramaderies autòctones d’animals braus”, ha recordat.

Catalá creu que “el que ocorre amb aquesta mena de polèmiques és que Compromís sempre ha de fer-se veure i aquesta és una dinàmica habitual en aquesta formació que s’anirà accentuant a mesura que s’acosten les eleccions”.