Finalitzen hui les obres de renovació de les vies de les línies 1 i 3 de Metrovalencia

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) té previst finalitzar hui, 31 d’agost, les últimes obres de renovació de via que afecten les línies 1 i 3 de Metrovalencia. Una vegada completats aquests treballs i realitzades les proves que permeten obrir els trams afectats, el servei de metro recuperarà la normalitat demà, 1 de setembre.

En la línia 1 (Castelló-Bétera), els treballs van començar el 25 de juliol en el tram Alginet-Castelló i el 8 d’agost entre Empalme i Bétera; d’altra banda, en la línia 3 (Rafelbunyol-Aeroport), les obres van començar el 25 de juliol entre les estacions de Rafelbunyol i Alboraia Peris Aragó.

La finalització d’aquestes obres coincideix amb la recuperació de l’horari habitual i amb l’aplicació, per part de la Generalitat, del descompte del 30 % en el preu dels títols multiviatge i abonaments temporals de Metrovalencia i SUMA, que integren Metrobus, EMT, Renfe-Rodalia, metro i tramvia, i que se suma a la baixada de preu de fins a un 50 % que s’ha aplicat enguany i a altres mesures per a potenciar el transport públic, com els diumenges gratis, que ha estat vigent durant quatre mesos.

A conseqüència de l’execució d’aquests treballs, FGV ha establit un servei d’autobús substitutori en els trams afectats, un servei que finalitza el 31 d’agost, amb la fi de les obres.

En la línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda), les obres en el tram L’Eliana-Llíria van començar el 25 de juliol i van finalitzar el 3 d’agost, mentre que entre Les Carolines i Fuente del Jarro van començar l’endemà, el dia 4, i es van completar el dia 21 d’agost.

Actuacions realitzades

Per a executar aquestes actuacions, així com les que hi ha previstes per a l’any que ve, la Generalitat ha pressupostat més de 32 milions d’euros, IVA inclòs, amb l’objectiu de renovar diferents trams d’aquestes línies i aconseguir una millora substancial del servei ferroviari en matèria de seguretat, comoditat i puntualitat.

Amb aquestes intervencions, la primera fase de les quals es va realitzar el mes d’abril d’enguany, s’actua sobre aparells de via (desviaments, escapadors, travessies, etcètera.) i passos a nivell, amb trànsit de vehicles, encara que també per als vianants i entre andanes.

Amb els treballs realitzats per Setmana Santa i a l’estiu s’han canviat 48 desviaments, 50 passos a nivell de vehicles i 21 per als vianants o entre andanes. A més, s’han renovat prop de cinc quilòmetres de via.

Aquestes actuacions s’han previst amb la finalitat de fer front a la deterioració que pateixen aquests elements, una deterioració provocada pel pas del temps i les condicions climatològiques. Tant els aparells de via com els passos a nivell són els punts de la xarxa que més problemes generen al servei de manteniment, per la qual cosa requereixen ser reemplaçats a curt o mitjà termini.