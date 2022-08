Layhoon reactiva la renovació de José Luis Gayà

José Luis Gayà per fi té l’oferta de renovació damunt de la taula. La presidenta Layhoon Chan està en contacte permanent amb els agents del capità pel cas Maxi Gómez i ha sigut l’encarregada d’acostar les postures entre el club i el futbolista. La presidenta coneix Gayà de la seua anterior etapa en el València i ha sigut la primera a reconéixer, durant les primeres converses, que les coses no s’han fet bé amb el ‘14’ en els últims mesos, sota el mandat d’Anil Murthy. La seua intervenció està sent clau per a acostar postures. Dilluns es va reunir amb els agents dels futbolistes (igual que va fer amb els de Carlos Soler) per a traslladar-los formalment la nova proposta de renovació. El club li ofereix un contracte de llarga duració i un salari pròxim als 3 milions d’euros nets, d’acord amb el seu rol en el vestuari i la seua etiqueta d’internacional de la selecció espanyola.

El club i el capità han obert una negociació que, segons fonts d’aquesta, va per bon camí. La predisposició de les dues parts és màxima, però l’acord ara mateix no està ni prop ni lluny. Les dues parts s’han emplaçat a continuar parlant durant els pròxims dies per a continuar avançant. El club vol que Gayà continue sent el líder del vestuari, com en les dues últimes temporades, i el desig del jugador (que acaba contracte el juny de 2023) sempre ha sigut continuar a Mestalla. La seua prioritat era i continua sent el València. El seu somni és alçar un títol com a capità del València i continuar sumant partits oficials per a convertir-se en un one club man (home d’un sol club) com algunes de les llegendes de l’entitat. Només n’hi ha un camí, que és renovar. Hi ha sintonia, però de moment toca esperar.

El jugador està molt agraït al club per la defensa jurídica i institucional que ha fet de la seua injusta sanció de quatre partits. A més, té molt present l’afecte que ha rebut de l’afició i dels seus propis companys en aquestes últimes difícils setmanes. Hi ha un altre factor que juga al seu favor: Gennaro Gattuso. El capità ha connectat amb l’entrenador i està com a boig per començar a competir. Gayà ha complit tres dels seus partits de sanció en la Lliga contra el Girona, l’Athletic Club i l’Atlètic de Madrid. Li’n queda un.