La premsa internacional es fa ressò del debat sobre els bous al carrer

Les reaccions davant de l’estiu negre que està vivint la Comunitat Valenciana amb set morts en els festejos de bous al carrer han sobrepassat les fronteres no només de l’autonomia sinó també del país. La premsa internacional s’ha fet ressò del debat sobre la necessitat de replantejar aquest tipus de festejos taurins, tant per la creixent consciència animalista com pel pic de mortalitat que s’ha experimentat aquestes últimes setmanes.

Quasi de manera simultània a les declaracions d’ahir de la consellera portaveu, Aitana Mas, en les quals obria la necessitat de debatre en el si del Govern el futur o, fins i tot, la possible prohibició d’aquesta festa, l’edició digital del diari The Guardian llançava ahir un extens article en el qual es feia ressò, precisament, de l’última resolució de la Comissió de Festejos Taurins de la Generalitat Valenciana, en la qual els responsables autonòmics demanaven als assistents a aquesta mena de festejos que extremaren les precaucions i no “perden la por i el respecte pels bous”. En l’article, el rotatiu britànic enumera les set morts que s’han registrat aquest estiu en la celebració de bous al carrer i també subratlla el creixent esperit animalista en contra d’aquestes festes. En aquest sentit, The Guardian recull les declaracions de PACMA en les quals assegura que només la prohibició total dels festivals de bous posaria fi al sofriment d’humans i animals. Spanish region urges ‘respect for bulls’ after seven deaths at fiestas https://t.co/Dd3bqu10iR — The Guardian (@guardian) 30 de agosto de 2022