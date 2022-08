Sanitat estudia eliminar les mesures covid en els menjadors de les escoles

Sanitat està debatent l’eliminació de les úniques mesures covid encara vigents en els centres educatius: les restriccions d’aforament en els menjadors i la limitació de mesclar diferents grups en aquests espais.

Fonts del Ministeri de Carolina Darias han explicat a EFE que és “un tema en debat que està treballant la ponència per a dur-lo a la Comissió de Salut Pública”, sense que encara hi haja un calendari d’aprovació.

Segons ha avançat hui dimecres el diari El País, els col·legis recuperaran el funcionament normal el curs que ve amb la desaparició de l’última limitació sanitària que quedava en vigor per la covid en els centres educatius, la del menjador.

Un portaveu del Ministeri d’Educació ha recordat a EFE que l’única mesura que quedava en els recintes escolars era la dels menjadors, on hi havia normes per a no mesclar grups i reduir aforaments.

El curs 2022/2023 comença amb “normalitat absoluta a les aules i només regeixen les mesures generals que hi ha per a tota la població”, ha afegit.