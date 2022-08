La solsida d’un mur a Buñol obliga a desallotjar 12 famílies

La solsida d’un mur a Buñol ha obligat els Bombers del Consorci Provincial de València a desallotjar 12 persones de sis cases. Quan els bombers han arribat a la zona de la solsida, les persones afectades es trobaven fora dels habitatges i han procedit a traure els animals i estris i a abalisar la zona. No hi ha ferits.

12 famílies desallotjades

La solsida d’un mur ha entelat un poc les tradicionals festes de la Tomatina. Diverses famílies han hagut de reallotjar-se davant de la caiguda d’un mur a les quatre del matí, en la part superior del poble, prop del raval del castell, que s’ha emportat una part de la calçada. “L’equip de l’oficina tècnica de l’Ajuntament havia fet algunes valoracions, perquè véiem que el mur presentava alguna inestabilitat. Però no teníem consciència que poguera haver-hi una solsida tan imminent”, explicava l’alcaldessa de Buñol, Juncal Carrascosa.

La tempesta del dia d’ahir i l’estat, antic, de la calçada han propiciat la solsida en la zona, que no ha tingut més danys significatius. Aquesta caiguda no afecta el recorregut de la Tomatina, que es manté igual. “És una coincidència fatal, no només que haja caigut el mur, sinó que coincidisca amb la data de hui, i quan puguem ens posarem a treballar per tal de reconstruir el carrer”, comenta Carrascosa. Durant el dia de hui, tècnics de l’Ajuntament estan valorant les possibles restauracions en la zona.