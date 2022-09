L’assassí de Marta Calvo només complirà 40 anys de la sentència

Per fi s’ha conegut la sentència. Després d’un judici de més d’un mes de duració, la magistrada ha fet pública la sentència que condemna Jorge Ignacio Palma a 159 anys i 11 mesos de presó pels tres assassinats consumats (els d’Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas i Marta Calvo) i les set temptatives utilitzant el mateix modus operandi: inseria a les víctimes, sense que elles se n’adonaren, roques de cocaïna de gran puresa en la vagina.

El veredicte del jurat popular encarregat de jutjar l’assassí de Marta Calvo va dictaminar de manera unànime la culpabilitat de Jorge Ignacio Palma de tots els càrrecs dels quals era acusat (30 delictes molt greus). A més, va concloure que drogava les seues víctimes per a deixar-les indefenses i va quedar reconegut que a aquestes se’ls va atacar pel fet de ser dones. Amb aquestes proves, hi havia una probabilitat alta que s’aplicara a Palma la màxima pena que preveu el Codi Penal: la presó permanent revisable.

Finalment, malgrat el veredicte inculpatori, la magistrada ha fugit de la màxima condemna i s’ha limitat a imposar a l’assassí en sèrie una pena de 159 anys i 11 mesos de presó, dels quals, matisa, “complirà un màxim de 40 anys”.

Això ve motivat per l’article 76 del Codi Penal, que estableix que el límit de 40 anys s’aplicarà “quan el subjecte haja sigut condemnat per dos o més delictes i, almenys, dos d’aquests estiguen castigats per la llei amb pena de presó superior a 20 anys”.

Per cada un dels tres assassinats consumats li imposa 22 anys de presó, ni tan sols els 25 que permet el Codi Penal. La raó és que ha optat per la pena mínima prevista per la llei per a aquest delicte, perquè així li ho va demanar la defensa, i perquè les acusacions demanaven la permanent revisable i no aquests 25 per a un assassinat comú.