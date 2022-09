Baldoví defensa consultes populars als pobles sobre els bous al carrer

El diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, ha expressat el seu suport a la vicepresidenta del Consell i companya de coalició, Aitana Mas, sobre la necessitat d’obrir un debat sobre l’abolició dels bous al carrer. “Com no ha de ser així si en les últimes hores hi ha hagut un menor ferit greu i un bou mort?”, ha assenyalat.

No obstant això, Baldoví ha aportat uns matisos diferents sobre un assumpte espinós, que fins i tot divideix la formació, ja que els alcaldes de comarques on està molt arrelada la tradició dels bous marquen distàncies amb l’abolició. El diputat, i exalcalde, s’ha manifestat, així, “en contra de prohibir” i “a favor de l’autonomia municipal, totalment”. Al seu poble, Sueca, quan l’actual consellera d’Educació, Raquel Tamarit (va succeir-lo en el càrrec), era alcaldessa, es va fer una consulta popular, ha recordat, i va eixir que no i es van deixar de fer. Ara, l’actual alcalde (socialista) de Sueca ha confirmat aquesta posició. Baldoví s’ha mostrat “molt partidari de preguntar-li a la gent”.

Fa costat a Ribó perquè continue

D’altra banda, en la ronda de preguntes després de l’habitual compareixença de premsa del diputat, celebrada hui a València, el dirigent de Compromís no ha deixat dubtes sobre el seu suport a Joan Ribó perquè repetisca com a aspirant de Compromís a València. “El millor candidat per a l’alcaldia [de València] es diu Joan Ribó. València hui no és la de fa 8 anys. Ha experimentat una gran transformació urbana”.

L’alcalde encara ha de confirmar la seua candidatura, cosa que va dir que faria després de l’estiu. Cada dia que passa, la candidatura de Ribó és més un secret a veus, a falta de la confirmació oficial.