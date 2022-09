Els banys públics de la plaça de la Reina no funcionen a penes un mes després d’obrir-se

Els moderns banys públics instal·lats a la plaça de la Reina estan tancats i no funcionen des de fa quasi un mes. Es van tancar el 10 d’agost, a penes 11 dies després d’obrir-se el 29 de juliol, i continuen tancats des de llavors, ha denunciat oficialment el PP de València.

El PP, igual que el sindicat CGT, ja ha denunciat que l’aparcament s’ha obert amb deficiències per als treballadors municipals. Mundina assenyala: “No hi ha banys per als treballadors, ni menjador ni mobiliari en les oficines de l’aparcament que gestiona l’EMT”.

El regidor del PP Carlos Mundina ha denunciat que l’obra “continua sent un despropòsit”. “S’ha obert sense abans consensuar amb els veïns les millores que calen, i amb deficiències tant en l’aparcament com en la mateixa obra, un exemple d’això és el tancament dels banys públics prop d’un mes”, ha lamentat el regidor.