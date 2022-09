Les matrícules dels cotxes canvien a partir de setembre

Des que l’any 2000 es va canviar el sistema de matrícules en els cotxes per l’actual, en el qual ja no hi ha les lletres que indiquen la província en la qual es va registrar, a penes s’aprecien modificacions en les matrícules dels automòbils, que semblen haver quedat envaïdes per l’homogeneïtat. No obstant això, res més lluny de la realitat: els canvis continuen i, de fet, aquest mateix mes de setembre se’n produirà un.

La modificació que tindrà lloc aquesta mateixa setmana en les matrícules dels cotxes té a veure precisament amb les lletres que serveixen per a identificar els vehicles i el període aproximat en el qual es va registrar en el parc mòbil. I és que al setembre es preveu que isquen al carrer les primeres matrícules que comencen per la lletra M. Aquestes vindran a substituir les plaques que començaven per la lletra L, que s’han emprat en els tres últims anys per a registrar els vehicles nous. Tres anys amb les mateixes matrícules Va ser el setembre de 2019 quan va començar a utilitzar-se la lletra L en les matrícules dels cotxes que eixien per primera vegada al carrer a Espanya, amb la qual cosa ja són tres els anys en què s’ha estat utilitzant aquesta lletra com a inicial de matriculació. Fa a penes uns dies, la Direcció General de Trànsit (DGT) va comunicar que l’última matrícula vista a Espanya era una que acabava amb les lletres LZX, amb la qual cosa la previsió és que en els primers dies de setembre ja estiguen en la via pública els primers cotxes amb matrícula MBB. On i quins models serviran per a estrenar aquestes matrícules és encara una incògnita, encara que prompte es podrà aclarir.