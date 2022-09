Sánchez acusa el PP d’haver acostat presos mentre ETA matava i segrestava

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha acusat, aquest dijous, el Partit Popular d’haver acostat presos d’ETA a presons del País Basc “mentre la banda terrorista matava i tenia segrestades persones”, durant el mandat de José María Aznar.

En una entrevista en la SER, el president del Govern ha dit que el PP fa una “utilització espúria i sense cap tipus de vergonya” de la política antiterrorista, “fins i tot 11 anys després de la desaparició d’ETA i l’arribada de la pau a Euskadi, a Espanya”.

Una cosa, ha assegurat, que “no ha fet mai el Partit Socialista”, sinó que, “al contrari”, quan ha estat en l’oposició, el que ha fet ha sigut “forjar grans acords entorn de la lluita antiterrorista, primer, contra el terrorisme a Euskadi, i, més tard, contra el terrorisme gihadista”.

Ha precisat, a més, després d’expressar de nou una “condemna i rebuig” al terrorisme i “compartir el dolor i la memòria de les víctimes”, que “ací no està canviant res, no s’estan retallant les condemnes i tots aquests presos compliran íntegrament les seues condemnes”.

“Són acostaments individuals que compleixen la legislació penitenciària i que estan sota l’escrutini i el control del poder judicial”, ha subratllat.

Al seu judici, això és “un exemple més de com el Partit Popular utilitza qualsevol cosa, fins i tot un èxit col·lectiu de la democràcia espanyola com és la pau i la fi de la violència fa 11 anys, per a perforar, soscavar i fer mal a un govern com el que jo presidisc”.

La crítica del president del Govern se suma a la que aquest dimecres va fer el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, que en xarxes socials va assenyalar que el Govern de José María Aznar va acostar 190 presos d’ETA a presons pròximes al País Basc.