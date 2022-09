El València CF treballa en el retorn de Juan Mata

Amb les arribades de Bryan Gil i Ilaix Moriba per caure i les eixides de Maxi Gómez, Uros Racic i Carlos Soler a un pas d’oficialitzar-se, l’objectiu del València CF per a tancar el mercat és repatriar Juan Mata com a agent lliure, si bé encara no se li ha traslladat una oferta formal.

Als seus 34 anys, el migcampista burgalés, que és un dels jugadors més volguts per Mestalla de les últimes dues dècades, estaria disposat a un “últim ball’ vestit de blanc-i-negre i posaria totes les facilitats possibles perquè l’operació puga tirar avant. Mata està lliure des que va finalitzar el seu contracte amb el Manchester United el 30 de juny passat. La seua última campanya va tindre menys protagonisme, però va abandonar Anglaterra com un dels millors jugadors de la Premier League de la segona dècada d’aquest segle. Pel seu elevat nivell futbolístic i també per la seua qualitat humana, el valencianisme sempre ha donat suport a Juan Mata, tant quan va vestir l’elàstica blanc-i-negra com en la seua etapa posterior, en la qual les mostres d’afecte han sigut mútues. El seu retorn és una possibilitat que agradaria a totes dues parts.