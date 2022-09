Alerta per nit tòrrida hui a la C. Valenciana

La Conselleria de Sanitat ha activat el nivell alt d’alerta sanitària per temperatures extremes, que provocaran una nit equatorial (amb temperatures que no descendiran dels 25 graus) en la major part de la Comunitat, i nit tòrrida (per damunt de 28 graus) a la Marina Alta i la Safor.

Segons les prediccions del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats de les temperatures extremes a la Comunitat Valenciana, es declara per a aquest divendres el nivell alt d’alerta sanitària al municipi de València. Comarques amb avís per nit equatorial l’Alt Palància

el Baix Maestrat

el Baix Segura

el Baix Vinalopó

el Camp de Morvedre

el Camp de Túria

el Comtat

el Vinalopó Mitjà

la Canal de Navarrés

la Costera

la Marina Alta

la Marina Baixa

la Plana Alta

la Plana Baixa

la Ribera Alta

la Ribera Baixa

la Safor

la Vall d’Albaida

l’Alacantí

l’Alcalatén

l’Alcoià

l’Horta Nord

València A més, s’esperen nits tòrrides a la Marina Alta i la Safor.