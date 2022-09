“L’Ajuntament de València acumula 240 milions sense invertir enguany”

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València, María José Catalá, ha valorat hui les últimes dades d’execució de les inversions de l’Ajuntament de València. En data de 31 d’agost, d’un pressupost de 282,4 milions d’euros, Compromís i PSPV només n’han invertit 42,3. La portaveu del Partit Popular ha alertat que Ribó i PSOE van “a pitjor”, ja que el grau d’execució d’inversions és del 14,9 %. Un percentatge inferior al de l’any passat per aquestes dates, quan ascendia al 15,8 %. És a dir, que baixen quasi un punt.

“Aquestes xifres són dramàtiques perquè, a quatre mesos d’acabar l’any, Ribó no ha executat 240 milions. Això significa que València torna a perdre milions d’inversions en els barris. Possiblement 200 milions que van a dotacions i serveis per als valencians es queden en el calaix perquè aquest govern és incapaç de gestionar. Sense pal·liatius. És un fracàs rotund”, ha afirmat María José Catalá.

“El PP farà pressupostos realistes amb execucions realistes i no es dedicarà a fer presentacions de PowerPoint que mai es compleixen, com fan Compromís i el PSOE”

Vist aquest balanç, la portaveu del PP ha afirmat: “Per a què serveix un govern que és incapaç d’executar les inversions que van destinades a millorar els nostres barris? El seu temps ha acabat”, ha subratllat. El PP farà pressupostos realistes amb execucions realistes i no es dedicarà a fer presentacions de PowerPoint que mai es compleixen, com fan Compromís i el PSOE”.

María José Catalá ha volgut subratllar el contrast entre la falta d’execució i l’afany recaptatori del Govern de Ribó, que va apujar els impostos en plena pandèmia i s’ha negat any rere any a baixar-los: “On mai falla l’esquerra és en la recaptació, que s’acosta als 300 milions d’euros (294.702.596), 5,4 milions recaptats més que fa un any”.

“Ribó i el PSOE són experts a fregir els valencians a impostos, perquè, després, els carrers continuen bruts, els jardins descurats i els carrers sense pràcticament policies”, ha denunciat la portaveu del PP.