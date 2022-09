Les pilotàries d’Ontinyent s’estrenen a Oliva

Les dones pilotàries d’Ontinyent seran protagonistes en el 5é Trofeu Mixt de Raspall per a parelles que es disputarà aquest cap de setmana en diferents municipis de la Comunitat Valenciana. Serà la primera vegada que les practicants de pilota de la capital de la Vall participen en una competició oficial, després de la partida d’exhibició en les 24 hores i de formar part de l’escola creada durant la temporada 21-22 per un grup de dones i integrants del Club de Pilota.

Els equips d’Ontinyent jugaran diumenge que ve, 4 de setembre, al trinquet d’Oliva durant tot el matí. Els equips de la capital de la Vall estaran formats per les parelles de Carmen i Rafa, Merche i Julián i Laia i Juan Manuel. Les rivals dels equips d’Ontinyent seran els equips d’Oliva i Santa Anna. El regidor d’Esports, Óscar Borrell, va destacar que “és una fita històrica al nostre municipi, ja que seran les primeres dones que jugaran una competició oficial”.

Petició en Twitter

Les representants del municipi van posar en marxa una escola d’adultes després d’una petició realitzada en Twitter, que va ser atesa per l’Ajuntament i pel Club de Pilota Ontinyent. L’escola de dones entrena tots els divendres al trinquet municipal amb membres del club esportiu. Des del consistori van indicar que “és una escola oberta a totes les dones que vulguen provar la pilota i residisquen a les comarques centrals”.

Borrell també va destacar que una de les dones pilotàries va ser protagonista de l’àlbum de dones esportistes d’Ontinyent, amb un dels cromos de la col·lecció: “La potenciació de l’esport femení ha sigut una constant en les nostres polítiques dels últims anys per a aconseguir la igualtat en el món de l’esport”.

El representant municipal també va mostrar la seua satisfacció per la relació que l’Ajuntament manté amb el club de pilota: “S’ha treballat per l’esport autòcton i per la incorporació de la dona al món de la pilota. Aquestes accions de visibilitat se sumen a la recuperació de l’escola municipal, l’oferta de pilota en les 24 hores, l’emissió de partides professionals en televisió, la posada en marxa de l’escola femenina o l’execució de millores de manteniment al trinquet municipal”.