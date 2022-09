S’atrinxera a la seua casa i amenaça els seus pares amb una arma blanca a Albal

Una telefonada d’auxili de les víctimes alertava ahir el 112 del succés. Un jove de 39 anys, amb antecedents mèdics i problemes psiquiàtrics, mantenia els seus pares atrinxerats a la seua casa d’Albal i els amenaçava amb una arma blanca. Els progenitors són d’edat avançada i el pare té problemes greus de mobilitat.

Fins a l’immoble es va desplaçar la Policia Local, la Guàrdia Civil, els serveis sanitaris i una dotació de bombers que va haver d’ajudar en l’obertura de la porta per a accedir a l’habitatge siti al carrer Sant Roc. El fet de negar-se a obrir la casa per voluntat pròpia, després de negociar durant diverses hores amb ell, va motivar l’entrada forçosa. Allà es van trobar un home amb un brot psicòtic, en estat molt agressiu, amb l’arma blanca a la mà i resistint-se a la reducció per part dels agents que hi van participar, entre ells el capità de la caserna de la Guàrdia Civil d’Alfafar-Catarroja. Per a l’actuació van utilitzar mitjans antidisturbis i armes no letals.

El jove ha sigut ingressat en la Unitat de Psiquiatria de l’Hospital La Fe de València i els pares no han necessitat ser atesos pels sanitaris.