Detenen un home a Alzira per robar almoines d'una església

Agents de la Policia Nacional han detingut a Alzira un home de 48 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força per emportar-se els diners de les almoines que hi havia a l'interior d'una església.

Els fets van ocórrer dijous passat, a les 19: 45 h, quan els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats per un agent franc de servei de la comissaria d'Alzira, que havia rebut l'avís d'un ciutadà. Aquest veí havia vist un home eixir d'una església tancada al públic en aquells moments que, tot seguit, s'havia assegut a la terrassa d'un establiment a pocs metres. Els agents van acudir ràpidament al lloc, on van localitzar l'agent franc de servei que els va indicar qui era el sospitós i, després d'informar-lo dels fets, van comprovar les seues pertinences, entre les quals van localitzar 35 euros en bitllets i 83 euros en monedes, a més de dues navalles de 7 i 9 centímetres respectivament. Els agents van detindre l'home com a presumpte autor, amb nombrosos antecedents policials, d'un delicte de robatori amb força.