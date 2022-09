Empresaris valencians i aragonesos reivindicaran el corredor Cantàbric-Mediterrani en un acte a Saragossa

La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) d'Aragó i la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) organitzen el pròxim 15 de setembre a Saragossa el Fòrum per a l'Impuls del Corredor Cantàbric-Mediterrani en el qual analitzaran "l'alt potencial logístic d'aquesta infraestructura i la gran demanda empresarial existent per a la seua execució completa i modernitzada", segons avancen fonts de la CEV.

El fòrum, que se celebrarà a la seu de la confederació empresarial aragonesa, "reunirà empresaris i experts del sector logístic, combinant la visió de les empreses, els ports i les plataformes logístiques de les dues comunitats autònomes". La trobada compta amb el suport dels governs autonòmics, els presidents dels quals, Ximo Puig i Javier Lambán, clausuraran la trobada.

Els presidents de CEV, Salvador Navarro, i CEOE Aragó, Miguel Marzo, seran els encarregats de l'obertura del Fòrum per a l'Impuls del Corredor Cantàbric-Mediterrani, en el qual participaran, entre altres, la presidenta d'ADIF, María Luisa Domínguez; els presidents dels ports de València i Castelló, Aurelio Martínez i Rafael Simó, i Carmelo González, president del Comité Nacional del Transport i Fetraz (Federació d'Empreses de Transport de Mercaderies de Saragossa), i el director general d'Aragón Plataforma Logística, Pedro Sas.

Els estudis fets sobre el corredor Cantàbric-Mediterrani reflecteixen que "hi ha demanda potencial suficient perquè almenys entre 48 i 54 trens setmanals el recorregueren en cada sentit carregats de mercaderies". "No obstant això -hi afigen des de la CEV-, el seu estat fa impossible arribar a aquests nivells, malgrat les millores dels últims anys en el seu tram Saragossa-Terol-Sagunt, amb inversions tendents a reduir les limitacions de velocitat i servei en aquest". Una situació que, segons els empresaris valencians, "limita la potencial utilització del corredor, obligant les empreses a derivar el seu transport de mercaderies per altres alternatives ferroviàries o carreteres amb major distància i, per tant, més cost, temps i emissions contaminants".

Per això, la CEV i la CEOE Aragó consideren que "l'assignació i execució d'inversions per a la millora i consolidació d'aquesta infraestructura és prioritària per a la competitivitat del teixit productiu de les dues comunitats autònomes, així com de la resta de les afectades directament pel corredor (La Rioja, Navarra, Cantàbria i el País Basc), i per a la intermodalitat que suposaria la connexió adequada a través d'aquest dels ports del Mediterrani i el Cantàbric a través del ferrocarril per Terol i Saragossa, i les seues plataformes logístiques".

Finalment, destaquen que el corredor Cantàbric-Mediterrani "podria impulsar la connexió transfronterera de mercaderies cap a Europa a través del corredor del Mediterrani i del Pirineu central -que encara no existeix-, alhora que beneficiaria la mobilitat dels ciutadans de les comunitats que recorre".