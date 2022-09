Noves troballes obliguen a retardar els terminis per a acabar el Museu de la Mar

Les obres de rehabilitació de la Casa dels Bous i de l'edifici annex dels Tenyidors, que seran la seu del futur Museu de la Mar de València, només estan executades al 31,45 % del total. No obstant això, noves troballes arqueològiques aparegudes en la històrica construcció dels tenyidors i el mal estat de la fusta de les cobertes i dels forjats, en alguns punts de la Casa dels Bous, han obligat a actualitzar a l'alça el pressupost del contracte i provocaran retards en l'execució final de tota la restauració.

Segons l'expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV, a principis d'agost es va acordar per Junta de Govern la modificació del preu de l'obra, que ha quedat fixat en 1,436 milions d'euros, 106.423,80 euros més que pel que va ser contractat.

El govern municipal va adjudicar la rehabilitació de la Casa dels Bous i de l'edifici dels Tenyidors el març de 2021. A l'abril es va signar el contracte, i el 13 de maig es va subscriure l'acta de replanteig. Tenint en compte que el termini d'execució de les obres es va fixar en 14 mesos, en el millor escenari, la restauració integral hauria d'estar acabada ja al juliol.

No obstant això, ara, i amb només un terç de l'actuació executada, tot apunta al fet que no estarà acabada ni a la fi de l'any, com va anunciar Glòria Tello el febrer de 2022, ni el maig de 2023, quan acaba el mandat, tal com va suggerir el vicealcalde Sergi Campillo, el novembre de 2010.

Petició de la direcció

La modificació del contracte i del preu ha sigut feta a partir de la petició de la direcció facultativa de les obres que va justificar davant els serveis municipals aquest encariment «per causes imprevistes que suposen increments de mesurament o resolució d'incidències d'obra», a mitjan juliol. De fet, el Servei de Patrimoni Històric i Artístic va informar a la fi del mes de juliol del «greu perjudici que ocasionaria per a l'interés públic la suspensió de les obres», i va advocar per donar el vistiplau a aquest encariment del pressupost per veure'l justificat.

En aquest sentit, la delegació dirigida per Glòria Tello va advertir en un escrit que el conjunt que està sent rehabilitat «serà la futura seu del Museu de la Mar i es finança amb fons Edusi -el percentatge principal dels quals aporta la Unió Europea-, que han de ser gestionats abans de finals del 2023». Com que només s'ha executat un 31,45 % de l'obra, resulta «imprescindible no paralitzar les obres per a no causar més perjudici públic». No en va, la reforma integral del conjunt històric ha d'estar acabada l'any que ve per a rebre aquestes ajudes europees.

No obstant això, les troballes arqueològiques aparegudes en l'antiga casa de les tenyidores han obligat a reconsiderar l'actuació, l'han encarida i també poden retardar-ne els terminis d'execució. «La paralització de les obres pot generar un dany irreversible pel que fa a les restes arqueològiques que s'han descobert amb motiu dels treballs realitzats en la parcel·la de Tenyidors», alerten els tècnics.

Per tant, malgrat els sondatges fets previs a la redacció del projecte en 2019, en el moment d'iniciar les obres en 2021 s'ha comprovat que en determinats punts de l'immoble «l'estat dels materials originals era pitjor del que s'esperava, per la qual cosa és necessària una major intervenció en les estructures existents». En concret, «el mal estat de la fusta de les cobertes i dels forjats ha requerit un augment en les partides d'actuacions de restauració de partides de fusta i reforços d'acer», cosa que ha disparat el pressupost en aquests 100.000 euros.