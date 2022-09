El taulell exposa al Govern la seua asfíxia i reclama ajudes urgents

L'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER) i l'Associació Nacional de Fabricants de Frites, Esmalts i Colors Ceràmics (ANFFECC) han participat aquest dilluns en una reunió que han mantingut la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i d'Indústria, Reyes Maroto, amb els sectors electro i gas intensius, en la qual han exposat els problemes que travessen les dues activitats i han sol·licitat ajudes.

Des d'ASCER han assenyalat que han pogut escoltar "de primera mà" les accions en les quals Transició Ecològica està treballant a escala nacional i a escala europea, i han indicat que els més de 40 sectors que hi estaven representats han pogut traslladar les seues propostes d'estalvi i les seues inquietuds sectorials.

En aquest sentit, des de la patronal del sector tauleller han posat l'accent en la situació del sector, la pèrdua de competitivitat que estan patint totes les empreses intensives en energia, i ha posat en valor els mecanismes d'estalvi de gas i eficiència dels quals disposa el sector, com ara l'ús de la cogeneració d'alta eficiència.

Així mateix, han demanat que el Govern s'adherisca als articles 52 i 53 del marc temporal d'ajudes d'estat, que permet ajudes "molt més ambicioses" que les proposades fins hui.

Per la seua banda, ANFFECC ha assegurat que reunions com la de hui solen celebrar-se periòdicament amb els sectors intensius en energia, "en les quals hi ha un intercanvi d'informació entre l'Administració i els sectors, permetent a cadascun d'aquests exposar la seua situació particular i els problemes pels quals estan travessant, en un moment crític com l'actual".

ANFFECC ha sol·licitat que s'activen ajudes per als sectors gas intensius, amb la finalitat que la indústria "continue sent competitiva i així evitar aturades de producció i ERTO, que ja han començat a produir-se, atés l'elevat cost de l'energia".

Segons ha explicat la patronal de Frites i Esmalts, des del Ministeri han escoltat les reivindicacions, i han suggerit als diferents sectors que remeten al Ministeri un document amb propostes de mesures que puguen ajudar a la indústria en aquesta situació, "amb la finalitat d'analitzar-lo i veure si es poden dur a terme".