Alcaraz s'aferma a Nova York i torna a quarts

Carlos Alcaraz ho diu amb paraules quan contesta a alguns periodistes que insisteixen a posar-li el “next”: no és “el pròxim” res ni ningú, sinó que ja és ací, “en el moment, jugant amb els millors, en els millors tornejos”. Aquest dilluns a la nit, i ja entrada la matinada del dimarts, ho ha dit a Nova York amb tenis.

El d'El Palmar s'ha imposat en huitens de l'Obert dels Estats Units a Marin Cilic, el campió en Flushing Meadows en 2014. Ho ha fet després d'un partit a cinc sets intens i extens, una batalla de tècnica, de constància i molts detalls de qualitat als dos costats de la xarxa. I quan després de quasi quatre hores de joc ha tancat el 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-3, Alcaraz, amb 19 anys i per segon any consecutiu, s'ha col·locat en els quarts de l'últim gran de l'any.

L'espera Jannik Sinner, italià de 21 anys, 13é del món i el seu botxí en la final d'Umag i en huitens de Wimbledon, contra el qual sap que s'albira “una batalla”.

“Honestament no sé com n'he sigut capaç”, deia davant els espectadors que encara quedaven a les graderies vora les dues i mitja de la matinada que havien vist el duel contra Cilic, la torre croata que ja havia derrocat enguany també a Miami i Cincinnati. Però Alcaraz pronunciava una altra frase que és fonamental per a entendre el que s'ha vist i viscut i el resultat: “Crec en mi sempre”.

Joventut

Alcaraz segueix amb el seu any triomfal. Amb aquesta victòria en suma 48, més que cap altre jugador enguany. I a Nova York, on ha sigut la cara per al tenis espanyol en la mateixa jornada en què la creu ha sigut el comiat de Nadal: és el tenista més jove a aconseguir la ronda de huit en l'era Open.

L'actual número tres del món manté també les seues opcions de començar el dia dilluns que ve com el número 1 de menor edat de la història (encara que per a aconseguir-ho hauria de guanyar la final contra qualsevol que no fora Ruud o, si el seu rival fora ell, guanyar també).