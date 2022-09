Bocairent organitza la setena edició de la Marató de Fotografia Jove

El Consell Municipal de la Joventut i l'Ajuntament de Bocairent, a través del Centre d'Informació Juvenil, han convocat una nova edició de la Marató de Fotografia Jove. Aquesta serà la número set, que tindrà lloc el pròxim 17 de setembre. “És una satisfacció que el certamen fotogràfic s'haja consolidat edició rere edició i que s'arribe a la setena”, manifesta Begoña Perigüell, regidora d'Infància, Adolescència i Joventut.

La Marató estarà oberta a totes les persones entre 16 i 35 anys que desitgen inscriure-s'hi. Per a fer-ho, hauran de formalitzar la sol·licitud entre les 9.30 i les 10.30 hores al Museu Municipal Antonio Ferri. Allí mateix tindrà lloc el sorteig del tema de les instantànies d'enguany i també serà el punt de recepció de les fotografies de cada participant, que les haurà d'entregar entre les 12.00 i les 14.00 hores.

Tal com expliciten les bases disponibles en www.bocairent.es, l'edició d'enguany disposarà de dos guardons: el premi a la millor fotografia estarà dotat de 150 euros i el segon premi, de 75 euros. A més, es farà una selecció d'imatges per a preparar una exposició de gran format a l'aire lliure. “Pensem que és una convocatòria atractiva i, per tant, desitgem comptar amb el màxim de fotògrafs i fotògrafes”, conclou Perigüell.