Cau a Dénia un "cibercriminal" que venia il·legalment contingut audiovisual de pagament a més de 2.300 subscriptors

Agents de la Policia Nacional han detingut a Dénia un cibercriminal que venia de manera il·lícita contingut audiovisual de pagament a través d'Internet i per via satèl·lit. L'entramat criminal tenia com a centre d'operacions les províncies d'Alacant i Màlaga, llocs on confluïen tots els diners que el detingut rebia per subministrar el contingut audiovisual de manera il·lícita. Es calcula que el perjudici econòmic creat ascendeix a més de 210.000 euros.

Els investigadors van detectar diversos canals en una aplicació de missatgeria instantània dedicats a la comercialització il·lícita de contingut audiovisual de pagament, sense comptar amb l'autorització ni els permisos necessaris, amb més de 2.300 subscriptors. El presumpte autor disposava d'una forta infraestructura tecnològica que gestionava les pàgines web per a difondre els seus serveis il·legals. Aquestes pàgines mostraven articles en què es facilitava a totes les persones que les visitaven els coneixements necessaris per a visualitzar il·legalment contingut de pagament. Així mateix, permetien als usuaris accedir a contingut multimèdia il·lícitament usant telefonia mòbil i televisors mòbils amb accés a Internet. Els investigadors van constatar que aquesta aplicació havia arribat a tindre més de 50.000 descàrregues. Quan van analitzar les pàgines web, els agents van observar que a través d'aquestes s'oferia la possibilitat d'abonar-se als canals de televisió que oferien, el preu dels quals variava en funció de la duració del paquet contractat i del nombre de dispositius en els quals es volguera visualitzar. Al llarg de la investigació, es va identificar que la infraestructura tecnològica a través de la qual es cometia aquest fet delictiu era administrada de manera remota des del Regne Unit i que amb la quantitat de clients de què disposaven, l'entramat criminal podria haver obtingut uns 210.000 euros.