Compromís obri la porta a incloure Oltra en les llistes després de les primàries

L'esperança és l'últim que es perd i en el cas de Compromís això implica que la causa judicial de Mónica Oltra s'arxive i puga presentar-se com a candidata a la Generalitat. Aquest desig es manifesta en el reglament de primàries elaborat per la coalició valencianista per a la confecció de les seues llistes per a les pròximes eleccions autonòmiques i municipals.

Segons el document que s'aprovarà aquesta vesprada per l'executiva del partit, "la Comissió Executiva Nacional de Compromís podrà, en qualsevol moment previ a la legalització de les llistes electorals, incloure modificacions en la llista electoral amb personalitats de Compromís", una manera d'obrir la porta a un retorn d'Oltra en cas que els temps judicials i polítics no acaben de coincidir. Compromís celebra primàries per a l'organització de les seues paperetes, cosa que requeriria una major celeritat de la resolució judicial del cas Oltra. Segons els calendaris marcats pel reglament de Compromís, per a les llistes autonòmiques a les quals podria aspirar Oltra, les candidatures s'haurien de presentar entre el 14 i el 21 de gener, els avals haurien de presentar-se fins al 28 de gener, mentre que la votació seria l'11 de febrer, la qual cosa dificulta que l'exvicepresidenta puga haver resolt la seua situació judicial. No obstant això, des que les llistes es voten i s'aproven en Compromís fins que es presenten de manera oficial, el que el reglament anomena "legalització de les llistes", hi ha un marge de temps que pot ser de fins a un mes i mig que podria arribar fins a l'abril. De fet, en les eleccions de 2019, quan es va votar el 28 d'abril, aquestes no es van promulgar en el DOGV fins al 2 d'abril. Així mateix, la possibilitat de modificar les llistes en cas de "personalitats de Compromís", amb el retorn d'Oltra en la recambra, també inclou la possibilitat de "reservar llocs per a persones independents". Aquestes persones ocuparien un lloc de l'organització a què pertanyeria l'anomenada "reserva de pluralitat". En el reglament de Compromís també es deixa la possibilitat d'acudir en coalició "amb altres forces polítiques". En aquest cas, el document assenyala que serà la llista del mateix procés de primàries la que "servisca per a la integració dels nostres candidats i candidates en la llista definitiva d'aquesta coalició, tot respectant l'ordre en els termes que s'acorde".