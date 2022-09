Liz Truss assumeix el càrrec de primera ministra del Regne Unit

La política conservadora Liz Truss es va convertir aquest dimarts en la nova primera ministra del Regne Unit, la tercera dona a ocupar aquest càrrec, després de rebre l'encàrrec formal per part de la reina Isabel II al castell de Balmoral, a Escòcia.

En un acte protocol·lari conegut com el "besamans" -encara que la pràctica es limita a una reverència o una encaixada-, del qual el Palau de Buckingham va difondre una foto, la monarca va demanar a Truss que forme un nou Govern, la composició del qual s'anunciarà en les pròximes hores.

Minuts després de les 12.00 hora local (11.00 GMT), la fins ara ministra d'Exteriors va arribar al castell de Balmoral, on per primera vegada en el seu regnat Isabel II ha designat un nou cap de Govern.

En la trobada a soles entre la reina i Truss, perfectament pautada com succeeix amb les tradicions polítiques del Regne Unit, Isabel II li va demanar a l'aspirant que forme una nova administració, a la qual cosa l'aspirant sol respondre normalment amb un simple "sí".

"La Reina va rebre en audiència (...) Elizabeth Truss i li va demanar que forme una nova administració. Truss va acceptar l'oferiment de Sa Majestat i va besar mans després del seu nomenament com a primera ministra", va assenyalar el Palau de Buckingham en un comunicat.

Poc abans, el fins hui primer ministre, Boris Johnson, havia presentat la seua renúncia formal a la monarca, després d'haver anunciat el passat 7 de juliol la seua intenció de dimitir.

Truss es va imposar en les eleccions primàries celebrades a l'agost dins del Partit Conservador per a triar el seu nou líder, que automàticament assumeix la prefectura de l'executiu gràcies a la seua majoria parlamentària.

La foto que va divulgar el Palau de Buckingham mostra una monarca somrient i ajudada per un bastó mentre dona la mà a la dirigent tory.

L'acte es va celebrar a la residència escocesa de la Casa Reial a causa dels problemes de mobilitat que pateix Isabel II, segons el Palau.

Després de la reunió, Truss es dirigirà cap a Londres, on farà la seua primera intervenció com a cap del Govern a les portes de la seua residència a Downing Street.

Posteriorment es preveu que es conega la composició del seu executiu, amb l'actual ministre d'Empresa, Kwasi Kwarteng, com a gran favorit per a ocupar la cartera d'Economia i, per tant, el títol oficiós de "número dos" del gabinet.