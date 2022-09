La brigada antifurts dispara la detenció de lladres a les platges de València

La Policia Local va detindre en 2019 nou persones en tot l'estiu com a autors de furts a les platges. Enguany han sigut cent. S'han convertit les arenes de la ciutat en un focus de delinqüència? El regidor de Seguretat Ciutadana, Aarón Cano, assegura que no perquè "el que ha augmentat no són els robatoris, sinó els detinguts per aquest motiu". Per un altre motiu: "nou detinguts en tots els mesos d'estiu, en totes les platges de València, és una dada evidentment impossible d'acceptar. És irreal". Llavors, la raó per al canvi ha sigut "posar en marxa el Pla antifurts, que no existia fins ara". I que inclou l'augment en la dotació d'agents per a patrullar i atrapar els delinqüents. "En 2021 ja vam pujar la xifra a 50 detinguts per aquest motiu i enguany, en augmentar la plantilla de la brigada, perquè també ha augmentat la plantilla global de la Policia Local, hem pujat a aquest centenar". El que vol dir que "les platges estan més vigilades i aquest tipus d'actes ja no queden impunes". Però això no vol dir que siguen accions de tipus lleu i que acaben normalment amb el lladre en llibertat al cap de poques hores.

Més enllà de les xifres està la sensació, sobretot en comparació amb altres platges urbanes. "I aquesta ens indica que la gent que ve a les platges se sent segura perquè l'índex d'incidències és baix. Veuen agents patrullant i veuen que les incidències es resolen". I l'edil posa com a prova d'això "la ingent quantitat de persones que acudeixen a les platges. Si no hi haguera una sensació de seguretat, no hi acudirien tants milers i milers de persones".

Aquestes xifres formen part del balanç de la temporada de platges presentat pel regidor, en el qual també ha fet referència a dades com les de Seguretat Viària. "Hem duplicat les sancions a cotxes i motocicletes i la retirada de vehicles amb grua, amb el que ha millorat la qualitat de la seguretat viària. En contra del que s'ha dit, s'han reduït a la meitat les sancions a patinets i no és perquè la policia faça els ulls grossos, sinó perquè els usuaris compleixen cada vegada més les normes. És un vehicle que vivia en una espècie d'alegalitat. Amb les campanyes ha anat canviant la tendència. Els patinets no són un problema".

També està el resultat de Serveis Humanitaris, que ha inclòs el lliurament de 40 xiquets perduts als seus pares. "L'any passat n'hi va haver 58". "Hem fet 138 accions humanitàries i hem col·laborat en rescats amb altres entitats com ara Bombers o Protecció Civil, amb 75 accions".