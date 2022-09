El Govern accepta abaratir el gas per a la cogeneració del taulell

Ha tardat tres llargs mesos, però per fi el Govern ha rectificat. El taulell de Castelló, que travessa per un moment complicat pels inassumibles costos del gas, comença a respirar una mica més tranquil. Ho fa després de l'anunci que va fer aquest dimarts Pedro Sánchez, que durant la seua compareixença al Senat va explicar que l'executiu farà una excepció en el preu del gas utilitzat per a la cogeneració, de manera que quede cobert pel mecanisme ibèric. I això significa que les 28 plantes de cogeneració amb les quals compta la província (reaprofiten l'energia resultant dels forns ceràmics per a generar electricitat i incorporar-la a la xarxa) tindran el gas que compren topat, la qual cosa directament beneficiarà el sector ceràmic, ja que el cost de produir argila atomitzada disminuirà.

El president del Govern va insistir que es tracta "d'una mesura excepcional per a temps excepcionals sol·licitada per la indústria, i que beneficiarà sectors que representen el 20 % del PIB", i va afegir que beneficiarà sectors com "la ceràmica, la rajola, la química, la paperera o el tèxtil".

L'anunci fet pel cap de l'executiu arriba després del clam del sector tauleller de Castelló i també de la pressió exercida pel president de la Generalitat i altres dirigents del PSPV de la província. El mateix Ximo Puig va remetre a mitjan agost una carta a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, reivindicant mesures de suport a la cogeneració i avisant de la situació per la qual travessa el taulell, "abocat al tancament temporal de les centrals".

Tancament d'Azuliber

La missiva del cap del Consell es va produir tan sols uns dies abans que Azuliber, un dels principals productors d'argila atomitzada i que va ser adquirida en 2021 pel Grup Pamesa, comunicara el cessament total de la seua producció, amb la consegüent aplicació d'un ERTO per als seus 117 treballadors, juntament amb la parada de les seues plantes de cogeneració d'alta eficiència. De fet, el president de Pamesa, Fernando Roig, ha criticat en els últims dies que aquest tipus de plantes no es beneficiaren de l'excepció ibèrica per a topar el preu del gas quan són "un 30 % més eficients que els cicles combinats", que sí que s'acullen a l'anomenada excepció ibèrica que va entrar en vigor el mes de juny.

Moncloa reacciona i abans que el president del Govern anunciara la rebaixa del preu del gas per a la cogeneració, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va al·ludir a la delicada situació del taulell de Castelló. "La ceràmica del Mediterrani, de Castelló, no pot seguir a pèrdues", va dir en un repàs a les indústries amb més problemes per la crisi energètica. Instants després, el líder dels populars va celebrar l'anunci realitzat per Sánchez. "Si d'alguna cosa ha servit aquesta compareixença, és perquè incloga les empreses de la cogeneració en la baixada del gas".

Des de Transició Ecològica van explicar que per a donar solució al problema de la cogeneració el Govern està tramitant una ordre ministerial per a incrementar la seua retribució regulada dels 665 milions de 2021 a 1.000 milions d'euros. A més, l'executiu modificarà la regulació del règim retributiu de la cogeneració, permetent que les instal·lacions que així ho desitgen hi renuncien temporalment, de manera que puguen percebre l'ajust del mecanisme ibèric.