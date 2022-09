Incendi en un supermercat a Bétera

Un incendi en el magatzem d'un supermercat a Bétera ha fet saltar totes les alarmes aquest matí en aquest municipi del Camp de Túria. Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers, el foc s'ha originat en els comptadors d'un habitatge que han acabat afectant els baixos comercials on el supermercat guarda la mercaderia. Per tant, no s'han vist afectats ni els clients ni la zona oberta al públic. L'avís s'ha rebut a les 10.52 del matí i hi han intervingut tres dotacions de bombers, una de l'Eliana, una de Paterna i una altra de Montcada.

El foc ha provocat una densa fumeguera en el centre de la població. El supermercat es troba a la plaça Antic Regne de València i fins al lloc han acudit immediatament tres unitats de bombers i agents de la Policia Local. La prioritat ha sigut acordonar la zona immediatament i sufocar les flames. Les imatges facilitades per mitjans locals i veïns confirmen que el foc sembla que encara continua actiu a l'interior del baix. La densa fumeguera ha afectat els pisos situats just dalt del magatzem del supermercat.