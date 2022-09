Les escoletes demanen a Educació que actualitze el preu per plaça de 2 anys

El sector de l'ensenyament infantil reclama a la Conselleria d'Educació que actualitze l'import que cobreix per una plaça escolar del nivell de 2 anys. Aquest setembre ha començat l'escolarització gratuïta en aquesta etapa en tots els centres, siguen de titularitat pública o privada. Per això, actualment la Conselleria transfereix als centres privats 280 euros al mes per cada plaça de 2 anys i un màxim de 5.600 euros per aula, incloent-hi les despeses de personal, segons recull la normativa autonòmica.

Es tracta d'un import que «està fixat des de fa almenys 10 anys i ja no és correcte», critiquen des del sector, per la qual cosa demanen que s'actualitze a l'alça. «L'IPC està com està, els proveïdors ens augmenten els preus i enguany també hi ha hagut pujades salarials», lamenta Sebastián Ferrer, membre de la junta de la patronal Adeiv-Acade.

Així, consideren que el preu hauria de ser, almenys, de 300 euros, cosa que ha rebutjat la Conselleria en diverses ocasions, assegura Ferrer, que afirma que l'Administració inverteix més en una plaça pública.

Per la seua banda, fonts de la Conselleria d'Educació asseguren que aquest tema s'està dialogant amb el sector per a abordar-lo en un futur. Sobre la universalització d'aquest nivell, el departament de Campanar calcula que cada família amb fills de 2 anys s'estalviarà aquest curs un total de 2.800 euros en les mensualitats. Això sense tindre en compte els extres que continuen pagant per serveis complementaris a l'escolarització.

Igual que els col·legis

Com ha publicat aquest diari, els centres d'Infantil cobren per serveis i activitats com l'escoleta matinera, el menjador, classes d'anglés, atenció psicopedagògica, excursions o «despeses de manteniment», la qual cosa ha sorprés algunes famílies però està perfectament dins de la legalitat: la normativa només prohibeix els pagaments per matrícula o reserva de plaça per al nivell de 2 anys.

Els centres defensen que aquestes mensualitats són necessàries per al manteniment de les escoletes i costegen els serveis que ofereixen, però Ferrer sí que reconeix una certa confusió sobre la qüestió. «Moltes famílies han entés malament la norma de la Conselleria, que no ha sigut prou clara», afirma. «L'única cosa gratuïta és l'ensenyament, la resta es pot facturar, com fan els col·legis públics, privats i concertats», aclareixen des d'Adeiv-Acade.

La universalització del nivell segueix el calendari escolar i no inclou els períodes de vacances ni extraescolars

Entre altres coses, detalla que la gratuïtat de l'escolarització en el nivell 2-3 anys que cobreix la Generalitat s'ajusta al calendari escolar —del 12 de setembre al 21 de juny— i a l'horari lectiu, però no cobreix ni els períodes de vacances, ni aquests primers dies abans de la tornada al col·legi, entre altres coses.

«Com enguany s'ha retardat l'entrada, si les famílies necessiten el servei aquests dies per a conciliar, han de pagar-lo per separat, com passarà en Falles, Nadal… i com el menjador», hi afig. «Es podria plantejar cobrar 15 o 20 euros tots els mesos i tindre-ho tot inclòs, però això no ens ho permeten», explica Ferrer. Els centres esperen que les transferències de Conselleria no es retarden i arriben a mitjans de cada mes. En cas contrari, no descarten haver de demanar «pagaments voluntaris» a les famílies per a continuar funcionant fins que arriben.