Sánchez posa com a exemple industrial la gigafactoria de Sagunt

El cara a cara d'ahir al Senat entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, va deixar una referència en el discurs del socialista a «la companyia de bateries de Sagunt» (la gigafactoria que Volkswagen ha projectat a Parc Sagunt II).

La va citar com a exemple de la política industrial desenvolupada per l'executiu de coalició per a «modernitzar i garantir la supervivència del sector del motor al nostre país». Aquest, va dir, és el segon d'Europa.

Sánchez va posar el projecte valencià, en el qual el Consell ha bolcat tots els seus esforços per a aconseguir-lo, com a «mostra de la confiança en la indústria i l'economia».

D'altra banda, el cap de l'executiu va mostrar així mateix l'alineament amb Ximo Puig en l'aposta per les energies renovables en aquest moment. Davant d'això, Feijóo va reclamar un model energètic davant l'excepcionalitat del moment que preveja les plantes tèrmiques i un replantejament del tancament de les centrals nuclears.