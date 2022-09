València i la seua àrea metropolitana congelen la tarifa de l'aigua per tercer any

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) mantindrà congelada la tarifa de l'aigua en alta per tercer any consecutiu, el mateix que la ciutat de València, mantenint els preus de l'any 2020. Així ho ha confirmat aquest dimecres la presidenta de l'EMSHI i regidora del Cicle Integral de l'Aigua, Elisa Valía.

Tal com ha explicat Valía, “en un context d'inflació i, per tant, encariment del cost de la vida en general, les tarifes d'aigua no pujaran ni un cèntim una vegada més”. Però això no vol dir, ha subratllat la delegada, “que no hagen pujat els costos; però hem sigut capaços de frenar el colp fins al punt que no ho noten les butxaques de les famílies ni l'economia de les empreses i els autònoms, gràcies a tot el treball previ fet”, ha argumentat.

“La planificació d'inversions estratègiques en les dues entitats, com ara la instal·lació de plaques solars en les potabilitzadores i en depòsits d'aigua potable, i la mirada posada en el mitjà i llarg termini, tenint clars els objectius que es volen aconseguir, han fet possible que ara puguem compensar la inflació i esmorteir l'augment del cost de l'energia i de les matèries primeres perquè no es ressenten les economies domèstiques i ni el teixit productiu”, ha continuat explicant Valía.

La regidora ha insistit que la congelació de les dues tarifes de l'aigua “és una demostració del compromís adquirit, tant amb les famílies com amb el sector empresarial de València i la seua àrea metropolitana”. “Els que ens dediquem al servei públic tenim l'obligació de buscar les millors fórmules per a garantir el benestar de la societat en el seu conjunt. Davant de la incertesa que ve aparellada amb l'actual panorama internacional, oferim certeses i seguretat”, ha conclòs Elisa Valía.