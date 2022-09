Només dues comarques en alerta per altes temperatures però quasi totes tindran nits tropicals

Sembla que la previsió meteorològica per a hui indica una lleugera baixada de temperatures. Almenys això es desprén de l'alerta per calor extrema i altes temperatures que acaba d'emetre la Generalitat Valenciana i que només afecta dues comarques de tota la Comunitat Valenciana.

Les temperatures seguiran en valors mitjans alts però, en principi, les màximes previstes per a hui se situaran de nou al sud de la província d'Alacant. De fet, les dues úniques comarques amb el risc de calor, segons les previsions de la conselleria, són el Baix Segura i el Baix Vinalopó. En la resta de comarques, el risc és normal excepte en un grapat de municipis on el risc de patir altes temperatures és moderat. Es tracta de Chulilla, Benimodo, Corbera, Llocnou d'en Fenollet, Massalavés i Benifairó de la Valldigna.

Nits tropicals i equatorials en quasi tot el territori

No obstant això, la Generalitat manté avisos per nits equatorials en la zona costanera, igual que ahir. Si bé durant el dia sembla que les màximes es contindran sense arribar a pics com en setmanes passades, les previsions apunten que un dia més les mínimes nocturnes en quasi tot el litoral valencià estaran per damunt dels 25 graus.

De fet, només les comarques de l'interior de la província de València i Castelló gaudiran d'una nit amb temperatures per davall dels 20 graus. La majoria dels municipis valencians hauran d'afrontar una nit tropical amb els termòmetres per damunt dels 20 graus. I una nit més, la majoria de les ciutats costaneres patiran una nit equatorial. S'espera que de nou els termòmetres no baixen dels 25 graus.