Cavani calfa motors

Una de les imatges més anhelades del valencianisme va prenent forma a poc a poc. El debut d'Edinson Cavani continua cuinant-se a foc lent, pas a pas, calfant motors. De l'eufòria de la seua multitudinària presentació a Mestalla, al primer entrenament, ahir, a Paterna. El matador uruguaià previsiblement no arribarà a temps per a jugar contra el Rayo Vallecano, però la dinàmica de treball s'accelerarà en la posada a punt dels pròxims dies. Com recordava Gennaro Gattuso, Cavani ve de tres mesos sense jugar i sense entrenar en grup, per la qual cosa la seua reaparició necessita un pla específic físic, mèdic i esportiu. En aquest full de ruta, ahir se'l va poder veure per fi suant en l'entrenament.

En l'entrenament d'ahir, Cavani primer es va exercitar en el gimnàs i després va participar en les sessions de carrera contínua amb la resta dels seus companys. En el tram final del treball, l'exdavanter de Nàpols, PSG i Manchester United va tocar pilota en solitari, sense entrar en la dinàmica de grup. La integració de Cavani no té, de moment, relativa urgència, ja que Gattuso té a la seua disposició alternatives en bon estat de forma per a la punta de llança del seu 4-3-3. Hugo Duro, primera opció en la davantera usada pel tècnic italià aquest estiu, està en òptimes condicions després de la seua lesió a Bilbao, i també en un bon moment de forma, com va demostrar sense anar més lluny en l'última jornada de lliga contra el Getafe, amb un gol en el segon temps. Així mateix, Marcos André també arriba a temps per a disputar el partit contra el conjunt que va pugnar pel seu fitxatge fins a l'últim sospir del passat mercat. El davanter brasiler es restablirà a temps del colp patit contra el Getafe. Amb la tutela de Gattuso, Marcos André està sumant bones sensacions i minuts de joc i és un futbolista rehabilitat per a la causa, després d'una primera temporada discreta al València, que va pagar al Valladolid 8 milions pels seus serveis. La posada a punt de Cavani segueix dins dels seus terminis, amb la vista posada en un calendari que, junt amb una aturada de seleccions, es congestionarà abans de la disputa del Mundial de Qatar. El València ha d'afrontar un total de deu partits de lliga: Rayo, Celta, Espanyol, Osasuna, Elx, Sevilla, Mallorca, Barcelona, Real Sociedad i Betis. L'objectiu de l'internacional charrúa en el curt termini és arribar amb ritme competitiu a la fase final mundialista, per la qual cosa això implicarà gaudir de minuts de qualitat amb el València el pròxim mes i mig de frenètica competició. Cavani ve d'una aturada llarga en la reflexió que es va prendre abans de fitxar pel València en l'última setmana de mercat. La seua última trobada va ser l'amistós que va disputar el passat 11 de juny contra Panamà i que es va resoldre per 5-0, amb dos gols del seu compte particular.