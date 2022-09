Conclou la restauració de la passarel·la que uneix la catedral amb la basílica

El Museu Marià (MUMA) de València ha incorporat en les seues visites l'accés a la passarel·la que uneix la basílica amb la catedral, anomenada l'«Arco Novo», construïda en 1667 dins del conjunt arquitectònic de la basílica, que ara suposa un «nou atractiu» del centre en l'Any Jubilar del Centenari de la Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats.

El rector de la basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, Jaime Sancho, va presentar ahir la finalització de les obres de rehabilitació del pont que uneix la basílica amb la catedral de València. Els treballs es van iniciar a l'inici de l'any i van finalitzar al cap de pocs mesos, però a causa de la situació d'emergència sanitària, la seua presentació oficial no s'ha fet fins ara.

El pont, amb una amplària d'1,20 metres i una longitud de 7,20, va ser construït en 1667 per Diego Martínez. Amb motiu del primer centenari de la construcció de la capella, en 1767, va ser restaurat per Vicente Gascó i, fins hui, no s'havia tornat a restaurar. Va ser declarat monument historicoartístic nacional en 1981 com a part del conjunt arquitectònic de la basílica.

Segons ha explicat el rector, Jaime Sancho, el pont es va fer amb la finalitat que els sacerdots de la catedral pogueren accedir directament a la basílica com a mostra de la relació «íntima» que hi havia entre el temple i la catedral, un símbol d'una «servitud de pas» que «realment» no s'ha utilitzat «mai».

En aquesta línia, ha assenyalat que el pont no era «útil» per a accedir-hi perquè calia pujar per uns llocs «molt difícils», de manera que es va quedar «abandonat». Malgrat que la falta d'ús havia deteriorat el pont, Sancho ha aclarit que no s'ha fet «cap» obra de construcció ni de canvi, sinó que s'ha dut a terme una renovació per dins de manera «superficial» sense afectar gens ni l'estructura ni el patrimoni.

«Un atractiu important»

I va explicar que la rehabilitació s'ha basat en la neteja, el sanejament de les bigues de fusta, el pintat de les parets, la neteja de les vidrieres i la protecció dels cristalls perquè la gent que passe no s'hi recolze. «Proporciona una vista molt bonica tant de l'Almoina com de la plaça de la Mare de Déu, i crec que és un atractiu important», va dir.

Ara els visitants del MUMA «poden accedir al pont, que proporciona una vista molt bonica de l'Almoina i de la plaça de la Mare de Déu, la qual cosa suposa un atractiu important per al museu», segons Sancho. No obstant això, «no podran travessar la porta que hi ha en la passarel·la per la qual s'accedeix a la terrassa de la catedral denominada lògia dels Canonges».

Precisament, «més avant, quan es duga a terme la intervenció en aquesta terrassa de la seu, serà restaurada també la part exterior del pont», va indicar. A més, compta amb il·luminació nocturna, que ara s'apaga per a complir la normativa.

El Museu Marià de la Mare de Déu dels Desemparats (MUMA) va complir el juliol de 2021 el seu desé aniversari amb més de 200 obres d'art relacionades amb la Mare de Déu, exposades en els seus 400 metres quadrats, algunes donades per devots com a ofrenes a la Mare de Déu. El rector ha expressat la seua intenció de potenciar aquest espai.