El Consell estén a les festes locals la reducció en un 20 % del consum elèctric per Nadal

El Consell ha estés a les festes locals la proposta que els ajuntaments estalvien "almenys" un 20 % en el consum elèctric dels llums de Nadal respecte a 2021. Seran els consistoris els que fixen els instruments per a aconseguir-ho, que anirien de la modificació dels horaris d'il·luminació a la reducció de la quantitat de lluminàries, sense oblidar la millora de l'eficiència d'aquestes. Aquesta és una de les diverses desenes d'iniciatives incloses en el document de propostes de la Comunitat Valenciana per al pla d'estalvi energètic que prepara el Govern.

El text ha sigut remés al Ministeri de Transició Ecològica i recull els plantejaments inicials acordats per les conselleries d'Agricultura i Economia, que incloïen, com va avançar aquest diari la setmana passada, l'estalvi en llums nadalencs, així com les aportacions consensuades d'altres departaments de la Generalitat, de la patronal autonòmica CEV i dels sindicats UGT i CC OO.

Entre les propostes dirigides a la ciutadania, destaca l'establiment d'un pla de renovació temporal per a la substitució d'electrodomèstics, sistemes de climatització i calderes, un pla de xoc per a l'aprofitament d'excedents fotovoltaics malgastats en l'actualitat i incentius a la construcció i rehabilitació que incorpore instal·lacions d'aerotèrmia.

Sectors

Les iniciatives d'àmbit sectorial se centren en cinc branques d'activitat. En el turisme, proposa interpretar que tots els empleats relacionats amb l'hostaleria i l'allotjament turístic fan "treballs lleugers" i que la temperatura màxima a l'estiu estiga limitada als 25 graus, amb l'excepció dels departaments de pisos i neteja o cuines. En els comerços, les temperatures aniran de 14 a 25 graus, amb excepcions per als que venen productes frescos o peribles. En quedarien exclosos els obradors de pa i pastisseries. Així mateix, planteja que s'eximisca els establiments menors de 1.000 metres de l'obligació d'instal·lar mesuradors de temperatura i humitat i una moratòria de tres mesos per a adequar els tancaments de portes.

Proposa una moratòria de tres mesos perquè el comerç tanque portes

Quant a la distribució alimentària, el document manté la conveniència d'un pla per a tancar les zones d'aliments refrigerats. Per a la ceràmica s'inclou una moratòria de pagaments per a empreses afectades per la pujada de preus energètics, la intervenció temporal dels preus, la reducció dels peatges del gas i una retribució justa a la cogeneració. Finalment, donar ajudes a aquells mitjans de transport que hagen iniciat ja una transició a la sostenibilitat i que funcionen amb electricitat o gas.

El document també inclou mesures per a impulsar la implantació d'energies renovables, incentius a la indústria per a reduir el consum, suport a la producció d'hidrogen renovable i estalvi en els edificis públics.