Paterna atén 215 persones desplaçades des d'Ucraïna

L'Ajuntament de Paterna ha atés un total de 215 persones desplaçades des d'Ucraïna enguany en els diferents centres d'atenció del municipi. Des del consistori s'han destinat ajudes per a les seues necessitats bàsiques amb un pressupost de 27.120 €.

La regidora d'Inclusió Social i Polítiques d'Igualtat, Isabel Segura, ha assenyalat que “aquest tipus d'actuacions mostren el compromís que hi ha hagut des de l'executiu socialista des del primer moment cap als ciutadans i les ciutadanes que han arribat des d'Ucraïna, escapant del conflicte del país”.

A banda de les ajudes econòmiques, s'ha brindat atenció, assessorament i suports socials de diferent tipus. En total s'ha atés 82 famílies, compostes per 117 adults i adultes i 98 menors de 18 anys, a través dels serveis d'atenció primària bàsica i de l'oficina de PANGEA, especialitat en atenció a població migrant.

D'altra banda, el consistori també ha dut a terme un altre tipus d'actuacions per a mostrar el seu suport al país, com l'aprovació d'un conveni de 10.000 € amb l'ONG Farmamundi per a l'enviament de medicaments i material sanitari a Ucraïna.

A més, el mes de maig passat es va celebrar un concert solidari amb l'objectiu de recaptar fons per a projectes humanitaris a Ucraïna. També es va fer una recollida de mantes al Gran Teatre durant el mes de març per a dur a terme un enviament al país. En aquest sentit, l'Ajuntament també ha oferit cursos gratuïts de castellà a persones parlants en llengua ucraïnesa i russa.