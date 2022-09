El Consell rep més de 200 expedients dels danys sobre el foc en nou dies

Els primers expedients de danys després dels incendis comencen el seu procés burocràtic. Nou dies després que s'obriren les dues oficines a la Vall d'Ebo i Bejís per a analitzar els problemes provocats pel foc, el Consell ha rebut fins a 200 expedients dels quals, segons ha detallat el president de la Generalitat, Ximo Puig, 22 ja es troben en tramitació, als quals s'han de sumar unes 80 consultes.

L'executiu autonòmic celebra aquests dies el seu seminari de govern en una de les àrees afectades per les flames aquest agost. Així, a la Vall d'Ebo, tant Puig com la vicepresidenta del Govern valencià han mostrat la seua solidaritat amb la zona i els ajuntaments afectats i han assenyalat que l'Administració autonòmica ja es troba mans a l'obra per a donar resposta a la situació postincendis.

"Cal anar avançant", ha expressat Puig, que ha recordat que tenen 30 dies per a la quantificació de danys, un període sobre el qual ha admés que és "molt burocràtic" i per al qual ha destacat comptar amb l'"aliança dels ajuntaments". "Entre tots treballarem perquè es torne a la normalitat", ha indicat.

De fet, la portaveu del Consell ha destacat que la part corresponent de l'executiu autonòmic al pla d'ajudes per a les zones afectades "està pràcticament llesta", no obstant això, ha indicat que es vol que aquest siga "participat pels que han patit l'incendi". Així, ha assenyalat que s'està "ultimant l'esborrany", que s'acabarà de perfilar amb les autoritats municipals afectades per les flames.

Així mateix, ha demanat ser "prudents" amb la valoració de les quantitats necessàries per a cobrir els danys. "Els expedients encara es poden multiplicar", ha assenyalat al mateix temps que ha remarcat que aquest és un procés que "requereix temps" per la "particularitat que hi ha molts pobles xicotets en les dues zones" i perquè implica una "gestió ingent". "No farem valoració amb quantitats fins que no s'acaben de tramitar gestions als ajuntaments, no seria prudent avançar-s'hi", ha matisat.