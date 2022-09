Mas fa costat a Díaz en la limitació de preus de la cistella de la compra

La vicepresidenta de la Generalitat i portaveu del Consell, Aitana Mas, ha donat suport a la proposta de Yolanda Díaz de limitar els preus de la cistella de la compra o, almenys, una selecció d'aquests; una proposta que ha generat divisió entre els membres de la coalició que conformen el Govern d'Espanya.

"Qualsevol mesura que puga mitigar les conseqüències de la crisi i puga ajudar les famílies en aquesta situació serà benvinguda", ha indicat Mas durant la roda de premsa de l'executiu autonòmic en ser preguntada per la proposta feta per la també vicepresidenta de l'executiu estatal.

Les paraules de Mas suposen un suport a Díaz davant les crítiques d'alguns dels seus socis socialistes com el ministre d'Agricultura, Luis Planas, o la ministra de Defensa, Margarita Robles. A més, la seua intervenció ve de la roda de premsa del Consell que comparteix precisament amb el PSPV. També és una picada d'ullet a la vicepresidenta i candidata a les pròximes eleccions generals, i amb qui Compromís pot tancar un acord per a anar-hi de manera conjunta.

A més de per la cistella de la compra, Mas ha sigut preguntada per altres qüestions d'actualitat com el debat de la comissió de peticions de la Unió Europea a la qual el PP ha portat la situació dels menors tutelats. D'aquesta, la també consellera de Polítiques Inclusives ha lamentat que fora "un espectacle populista per part del PP", i ha destacat "l'exercici de transparència" fet per l'Administració autonòmica en la seua intervenció.

"Si els diputats del PP, Cs i l'extrema dreta volen visitar les nostres instal·lacions o volen les peticions de documentació que demanen i que els preparem, saben que tenen les portes obertes; si volen usar les institucions europees per a fer propaganda, populisme o rèdit electoral, no podem estar d'acord amb això", ha expressat la portaveu de l'executiu autonòmic, que ha remarcat que la comissió de peticions "no és un òrgan jurídic".

Durant la roda de premsa, la vicepresidenta de la Generalitat ha desgranat, al seu torn, alguns dels acords presos pel Ple del Consell. Entre aquests, destaca el nou decret d'ajudes al sector hoteler en relació al programa de l'Imserso, un decret llei "d'ajudes temporals" per a la posada en marxa del transport públic a demanda en aquells municipis amb pitjors xarxes de connexió, així com l'aprovació de l'Avantprojecte de llei d'accessibilitat universal.